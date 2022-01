Conmoción en París por un hombre que murió de hipotermia: estuvo nueve horas tirado en la calle sin que nadie lo notara

El fotógrafo suizo René Robert murió en una calle de París ante la indiferencia de los transeúntes

La muerte de un hombre de 85 años que, según los informes, sucumbió a la hipotermia después de caer y pasar nueve horas tirado e ignorado en una calle muy fría en el centro de París ha provocado dolor, ira e incredulidad en Francia y más allá.

René Robert, un fotógrafo suizo conocido por sus fotografías de algunas de las estrellas flamencas más famosas de España, murió la semana pasada después de sufrir un resbalón en uno de sus paseos nocturnos por el concurrido barrio de París donde vivía.

Según su amigo, el periodista Michel Mompontet, Robert se cayó en la Rue de Turbigo, entre la Place de la République y Les Halles.

“Sufrió un mareo y se cayó”, dijo Mompontet en una serie de tuits. “Incapaz de levantarse, permaneció clavado en el suelo durante nueve horas hasta que un vagabundo llamó a los servicios de emergencia. Demasiado tarde”, escribió.

De acuerdo con Mompontet, Robert tenía hipotermia y no pudo aferrarse a la vida. “En el transcurso de esas nueve horas ningún transeúnte se detuvo a comprobar por qué este hombre estaba tirado en la acera. Ni uno”, afirmó el periodista.

El fotógrafo sufrió hipotermia y falleció después de estar nueve horas tirado en la calle

Mompontet, quien también relató las circunstancias de la muerte de su amigo en France TV Info, dijo que Robert había sido “asesinado por la indiferencia”.

“Si esta horrible muerte pudiera servir para algo, sería esto: cuando un humano yace en el suelo, debemos controlarlos, sin importar lo ocupados que estemos. Detengámonos por un segundo”, agregó.

Mompontet señaló que muchas personas, incluido él mismo, a menudo miraban hacia otro lado cuando se trataba de personas en la calle.

“Antes de dar lecciones o acusar a alguien, necesito abordar una pequeña pregunta que me inquieta”, reflexionó el periodista a France TV Info . “¿Estoy 100% seguro de que me hubiese detenido si me hubiera enfrentado a esa escena: un hombre en el suelo? ¿Nunca le he dado la espalda a una persona sin hogar que yace en una puerta?”.

La muerte, que ocurrió en un área de París donde muchas personas sin hogar duermen a la intemperie, ha provocado un debate sobre la responsabilidad cívica y la decencia humana básica.

“El fotógrafo René Robert, muerto en la indiferencia del medio de la calle”, tituló por ejemplo el medio Le Figaro.

René Robert era conocido por fotografiar a famosos artistas del flamenco español

La embajada de España en Holanda dijo en Twitter : “La muerte de René Robert, quien inmortalizó con su cámara a todos los grandes artistas del flamenco, desafía nuestra conciencia colectiva”.

Robert, que fotografió a leyendas del flamenco como Camarón de la Isla o Paco de Lucía, fue recordado por otro de sus temas más recientes. “Muy triste por la pérdida de René Robert, a quien tuve la suerte de conocer y ser fotografiado por él”, dijo el cantaor de flamenco Arcángel, ganador de un Grammy. “No puedo entender por qué nadie lo ayudó; no quiero pensar que vivimos en una sociedad con tan pocos valores”.

La Asociación Olivar, que ha trabajado con jóvenes sin hogar en Madrid durante más de 30 años, dijo estar triste pero no sorprendida. “Mucha gente está hablando de la terrible historia de René Robert”, dijo en un tuit. “Pero la realidad es que esta es la cruel experiencia del día a día de quienes viven y mueren en la calle. ¿Qué nos está pasando como sociedad para que pueda pasar algo así?”.

Según asociaciones de personas sin hogar, 600 personas mueren en las calles de Francia cada año.

SEGUIR LEYENDO