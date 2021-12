La policía británica sacrificó este año a más de 1.500 perros por “peligrosos”

Los pitbulls están entre las razas consideradas prohibidas y peligrosas en Reino Unido

Cientos de perros “peligrosos” han sido asesinados después de ser capturados por la policía este año, revelan nuevas cifras, pero han surgido preocupaciones de que muchos fueron “sacrificados innecesariamente”.

De acuerdo con una investigación del medio británico Sky News más de 1.500 perros han sido sacrificados después de ser detenidos bajo la Ley de Perros Peligrosos en Reino Unido desde 2019.

Esta situación no ha pasado desapercibida por organizaciones protectoras de animales como la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animal (RSPACA) que viene denunciando que muchos de estos perros han sido sacrificados bajo el amparo de la controvertida ley pero “sin ninguna preocupación por su comportamiento”.

Cuatro razas están prohibidas en virtud de la Ley de perros peligrosos; el Pit Bull Terrier, el Tosa japonés, el Dogo Argentino y el Fila Brasileiro, pero otros tipos pueden ser arrestados si están peligrosamente fuera de control.

El mes pasado, Jack Lis, de 10 años, fue mutilado hasta la muerte en Caerphilly, Gales del Sur, por un perro identificado como un matón estadounidense o un matón XL, que no se encuentra entre las cuatro razas prohibidas en el Reino Unido.

Su muerte se produjo después de que Frankie MacRitchie, de nueve años, de Plymouth, fuera asesinado en abril de 2019 por un cruce de bulldog americano/Staffordshire bull terrier, una raza que tampoco está prohibida.

El miércoles, un hombre de 55 años murió después de ser atacado por un perro en Angus, Escocia, pero la raza no ha sido confirmada.

Estos casos han dado fuerza al recrudecimiento en la aplicación de la Ley de Perros Peligrosos y a los sacrificios indiscriminados.

De acuerdo con el doctor Sam Gaines, especialista en bienestar canino de la RSPCA, citado por Sky News, la organización ha instado al gobierno a revisar la Ley de Perros Peligrosos, que se introdujo en 1991, y poner fin a la “legislación específica de razas”.

El Dogo argentino es otra raza considerada peligrosa por la ley británica





Dijo que los perros estaban siendo apresados y sacrificados “sobre la base de su apariencia” y “la gran mayoría de ellos no representarán un riesgo para la seguridad pública”.

“Hemos tenido la legislación durante 30 años y todavía estamos viendo que los perros son sacrificados innecesariamente. En última instancia, estos perros están siendo sacrificados porque tienen un aspecto determinado. No están siendo sacrificados porque su comportamiento representa un riesgo público”, le dijo el doctor Gaines al medio británico.

“No hay raza de perro que sea intrínsecamente agresiva. Si ve o no un comportamiento agresivo en un perro se reduce a cómo ha sido criado, cómo ha sido criado y sus experiencias de vida”, agregó

Al menos 5.333 perros han sido incautados por la policía en virtud de la Ley de Perros Peligrosos desde 2019, según datos proporcionados por 29 fuerzas.

Un total de 1.525 perros “peligrosos” fueron sacrificados en el mismo período, incluidos 425 entre enero y noviembre de este año, según muestran las cifras publicadas en virtud de la Ley de Libertad de Información.

Es probable que el número total de perros “peligrosos” incautados y sacrificados sea mucho mayor, ya que la mayor fuerza de Gran Bretaña, la Policía Metropolitana, se negó a responder por motivos de costos, al igual que la Policía de Gwent, que investigó la muerte de Jack Lis.

Mientras tanto, Police Scotland y el Servicio de Policía de Irlanda del Norte (PSNI) dijeron que no tenían datos sobre la incautación de perros peligrosos.

De las fuerzas que respondieron a Sky News, la Policía de West Midlands incautó a los perros más “peligrosos” con 1.465 en los últimos tres años, mientras que 359 perros fueron sacrificados en el mismo período.

La policía de West Yorkshire dijo que había detenido a 467 perros desde 2019, con 128 sacrificados, mientras que la policía de Merseyside confiscó 432 perros y 95 fueron sacrificados.

Las cifras contrastadas por el medio británico sugirieron que en general la cantidad de perros incautados y sacrificados bajo la Ley de Perros Peligrosos ha disminuido cada año desde 2019, lo que, según el doctor Gaines, “bien podría ser un impacto de la pandemia”.

Gaines dijo que la RSPCA se había visto obligada a sacrificar a 310 perros desde 2016 porque eran razas prohibidas.

El Fila Brasilero es una raza prohibida en Reino Unido





Destacó que en muchos casos los perros eran “víctimas de crueldad y negligencia” y podrían haber sido “mascotas familiares muy buenas y amigables”.

“Es muy traumático para nuestro personal y veterinarios. Ningún veterinario quiere sacrificar a un perro sano solo porque tiene un aspecto particular. Es una gran carga emocional”, dijo Gaines.

“También es realmente traumático para los dueños que, en muchos casos, adquieren un cachorro de manera muy inocente a las ocho semanas ... y luego este perro se convierte en un perro que parece un tipo prohibido. Es profundamente perturbador”, agregó.

Varios estudios se han llevado a cabo para entender por qué atacan los perros, uno de ellos, conducido por la Universidad de Middlesex, señaló que Jack Russell terriers, labradores y pastores alemanes habían estado involucrados en incidentes de mordeduras, y recomendó que los dueños recibieran entrenamiento obligatorio como condición para comprar un perro.

Esto se suma a un informe encargado por el gobierno que encontró a principios de este mes que los dueños, no las razas, eran los culpables de los ataques de perros.

Por su parte, el comité parlamentario de Reino Unido advirtió desde 2018 que algunas razas de perros legales pueden representar el mismo riesgo para la seguridad pública que las razas ilegales.

Luego, el comité de medio ambiente, alimentación y asuntos rurales pidió una revisión de las leyes de perros peligrosos del Reino Unido que, según dijo, no protegían al público.

De acuerdo con Sky News el gobierno británico está abierto a “considerar las recomendaciones” hechas por los expertos frente a la aplicación de la ley, que reconocen no debe limitarse sólo a unas razas específicas.

