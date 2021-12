Así era el “águila de sangre”, un sangriento ritual de ejecución vikinga que ahora se demostró que tiene sustento científico

El ritual de tortura "águila de sangre" es anatómica y socialmente posible de acuerdo con los investigadores. (Gettyimages)

Existe una leyenda infame de que los vikingos llevaron a cabo un ritual de tortura bellamente brutal que se dice que involucraba extender las costillas de una persona desde su columna vertebral para simbolizar las alas de un águila y sacar los pulmones a través de las heridas mientras aún están vivos.

Un ritual que apareció en la serie televisiva Vikingos y en el videojuego Assassin’s Creed: Valhalla, aumentando su popularidad y su estatus de leyenda. ¿Pero este brutal castigo realmente sucedió o solo es un mito más sobre los vikingos?

Para responder esta pregunta un grupo de investigadores de la Universidad de Keele y la Universidad de Islandia analizaron a detalle el espeluznante ritual, concluyendo que, desde un punto de vista anatómico, esta desagradable y dolorosa muerte es posible. Además, un análisis sociocultural de la cultura vikinga concluyó que este tipo de castigo no necesariamente estaría fuera de lo común.

Sus hallazgos se publicaron recientemente en la revista histórica Speculum.

Conocemos el método de tortura llamado “Águila de sangre” gracias a las descripciones de la poesía medieval temprana escritas en nórdico antiguo y latín. Una fuente islandesa del siglo XII dice: “Se talló un águila en la espalda de tal manera que introdujo una espada en la cavidad torácica de la columna vertebral, cortó todas las costillas hasta el lomo y sacó el pulmones a través del corte. Esa fue la muerte de Hálfdan”. Otro texto de la Dinamarca del siglo XII habla de un ritual de tortura que implicaba poner “la semejanza de un águila” en la espalda de la víctima.

Sin embargo, nunca se ha descubierto ninguna evidencia arqueológica definitiva del ritual, lo que hace que los estudiosos se pregunten si la leyenda del “Águila de sangre” fue simplemente una mala interpretación. Si bien esta última investigación no puede probar definitivamente si el ritual realmente ocurrió, ciertamente parece plausible.

“Comenzamos volviendo a analizar las descripciones medievales del ritual, realmente revisándolas con un peine de dientes finos”, dijo a IFLScience el Dr. Luke John Murphy, autor del estudio del Departamento de Arqueología de la Universidad de Islandia.

“Luego repasamos los dos conjuntos de restricciones que cualquier águila de sangre tendría que haber tenido lugar dentro: los límites del cuerpo humano y los límites del comportamiento humano. Básicamente, ‘¿se puede hacer esto físicamente?’ y ‘¿se puede hacer esto socialmente?’”, explicó.

El ritual no solo era posible sino que era común entre la cultura vikinga.

Un análisis de fuentes de la época mostró claramente que la cultura vikinga no era tímida ante las horripilantes manifestaciones de la muerte: las mutilaciones, las brutales decapitaciones y la exhibición de cadáveres en entornos religiosos no eran fuera de lo común. Utilizando software informático de última generación, también demostraron que el ritual es anatómicamente posible. Aunque, tienen la seguridad de que no habría sido una experiencia agradable.

“Hablando anatómicamente, se sorprendería de la cantidad de piel que se puede cortar y quitar sin una cantidad significativa de pérdida de sangre”, agregó el Dr. Monte A Gates, autor del estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Keele.

“La espalda es bastante grande y hay muchos vasos sanguíneos que suministran sangre a esa piel. Pero estos vasos sanguíneos no son demasiado grandes y la primera etapa de cualquier águila de sangre, deshacerse de la piel de la espalda, necesariamente mataría a una persona por la pérdida de sangre”, explicó.

Ahora, morir por el shock es un asunto diferente, agrega Gates.

“Sin embargo, la siguiente fase del águila de sangre, comenzar a cortar las costillas a lo largo de la espalda y abrir el tórax, ciertamente habría matado a la persona casi de inmediato”, continúa.

“La arteria que sirve a todo el cuerpo corre a lo largo del costado de la columna donde se habrían cortado las costillas. Cortar esta arteria, la “aorta torácica”, haría que la presión arterial en todo el cuerpo cayera en picado inmediatamente, incluido el cerebro”, resaltó.

“Una analogía sería como encender una manguera de jardinería y luego cortarla por la mitad”, concluyó.

En otras palabras, esta tortura es posible, pero requiere de un nivel alto de maestría para llevarla a cabo con éxito y no terminar matando a la víctima rápidamente. Al parecer los vikingos eran especialmente diestros para estos actos.

