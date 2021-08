Crisis en Afganistán: cómo avanza el diálogo entre el enviado de EEUU y los talibanes en Qatar

El enviado de EEUU para Afganistán, Zalmay Khalilzad continúa negociando con los talibanes (Foto: EFE)

El enviado de Estados Unidos para Afganistán, Zalmay Khalilzad, permanece en Doha, Qatar, dialogando con los talibanes y los representantes del Gobierno afgano, aseguró este lunes el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

El funcionario indicó que el delegado estadounidense continuó con los contactos después de las conversaciones que sostuvieron la semana pasada representantes de Rusia, China y Pakistán, además de enviados de la ONU y países como Uzbekistán, Alemania y Reino Unido.

Price detalló en una rueda de prensa que están trabajando en un “par de frentes diferentes”, tras admitir que la salida del presidente afgano, Ashraf Ghani, de ese país cambió “notablemente” el curso de la situación.

En concreto, detalló, las deliberaciones se han concentrado en “preservar la calma en Kabul para mantener una apariencia de seguridad” y en el mensaje de Estados Unidos de que cualquier intento de atacar o intimidar a su personal o sus operaciones en Afganistán recibirá una respuesta “rápida y decisiva”.

Los representantes de potencias regionales e internacionales llamaron a un inmediato cese de “la violencia y las hostilidades en y sobre” las ciudades afganas REUTERS/Stringer

El portavoz del Departamento de Estado consideró algunas de las conversaciones con los talibanes “constructivas”, pero subrayó que Estados Unidos prioriza las “acciones, en lugar de escuchar sus voces”.

En un comunicado difundido el pasado jueves al término de las discusiones que tuvieron lugar en Qatar, los representantes de potencias regionales e internacionales llamaron a un inmediato cese de “la violencia y las hostilidades en y sobre” las ciudades afganas. Además, reiteraron que no reconocerían a ningún régimen que se instaure a la fuerza en Afganistán.

Khalilzad, musulmán y de origen afgano, negocia desde 2018 con los talibanes la retirada de las tropas estadounidenses y trató también de mediar en el diálogo entre los insurgentes y el Gobierno afgano, que no ha dado ningún fruto desde que comenzara hace meses.

Fue embajador de Estados Unidos en Afganistán (2003-2005) e Irak (2005-2007) y, en su momento, se opuso a la retirada de tropas de territorio iraquí.

“Las tropas estadounidenses no pueden ni deben luchar en una guerra y morir en una guerra, que las fuerzas afganas no están dispuestas a luchar por sí mismas”, dijo Biden REUTERS/Leah Millis

Joe Biden dijo hace unas horas en una rueda de prensa desde la Casa Blanca: “Sacaremos a nuestra gente y nuestros aliados lo antes posible, y luego de completar esto, terminaremos con la guerra más extensa de EEUU. Estos eventos son prueba de que ningún presencia militar en Afganistán marca la diferencia. Nuestra misión tuvo muchos errores en Afganistán. No voy a engañar a los estadounidenses diciendo que un tiempo más en Afganistán marcará la diferencia”.

También admitió que el gobierno afgano cayó más rápido de lo que esperaba, y destacó el apoyo militar estadounidense. “Siempre le prometí al pueblo estadounidense que sería sincero con ustedes. La verdad es que esto se desarrolló más rápido de lo que habíamos anticipado”, dijo Biden en un mensaje a la nación.

“Les dimos todas las oportunidades para determinar su propio futuro. No pudimos darles la voluntad de luchar por ese futuro”, añadió desde la Casa Blanca, y resaltó: “Si Afganistán no es capaz de resistir a los talibanes, las tropas de EEUU no pueden hacer la diferencia”.

El presidente de Biden además señaló: “Las tropas estadounidenses no pueden ni deben luchar en una guerra y morir en una guerra, que las fuerzas afganas no están dispuestas a luchar por sí mismas”.

“Seguiremos alzando la voz por los derechos básicos del pueblo afgano, de las mujeres y las niñas”, agregó

Con información de EFE

