Tensión en Jersey tras el Brexit: Francia y el Reino Unido desplegaron buques armados en la isla británica bloqueada por pescadores galos

El buque británico HMS Tamar (Getty Images/archivo)

Francia y Reino Unido desplegaron patrulleros en la isla anglófona de Jersey, en el Canal de la Mancha, cuyo puerto estaba bloqueado este jueves por pescadores franceses para protestar por las condiciones de pesca impuestas tras el Brexit.

Entre 50 y 60 barcos navegaban desde las 7 (hora local, 5 GMT) en la calma frente al puerto de Saint Helier, mientras que otros estaban en camino, según un fotógrafo de la AFP que estaba a bordo de uno de los barco franceses.

La protesta desde una de las embarcaciones francesas (AFP)

En respuesta, el gobierno británico desplegó dos navíos de guerra a la zona, los patrulleros HMS Severn y Tamar, para “supervisar la situación”.

Londres afirmó que se trataba de “una medida estrictamente preventiva, de acuerdo con el gobierno de Jersey”.

Francia, por su parte, envió a la zona, en aguas francesas, dos buques más pequeños, la patrullera costera Athos y el buque de asuntos marítimos Themis, para garantizar “la seguridad de la navegación y la salvaguarda de la vida humana en el mar”, según las autoridades.

Las “maniobras” británicas “no deben intimidarnos”, dijo a la AFP el secretario de Estado francés de Asuntos Europeos, Clement Beaune.

La patrullera costera Athos, de Francia

El británico Severn (Getty Images)

París y Londres llevan varias semanas enfrentados sobre el tema de la pesca. Los pescadores franceses dicen que se les impide faenar en aguas británicas debido a las dificultades para obtener licencias.

A esto se suman nuevas exigencias que Reino Unido estableció el viernes pasado para el acceso de los barcos de pesca franceses a las aguas territoriales de la isla de Jersey, la mayor del Canal de la Mancha.

Las medidas crean nuevas normas de zonificación para las aguas cercanas a Jersey: “dónde pueden ir los barcos y dónde no”, así como el número de días que los pescadores pueden pasar en el mar y con qué maquinaria”, señaló el ministerio francés.

Para Francia estas nuevas normas no tiene efecto ya que Londres no las notificó a la Comisión Europea y no hacen parte del acuerdo de pesca negociado en el marco del Brexit.

Boris Johnson conversó el miércoles con el ministro principal de la isla, John Le Fondré, y le transmitió que “cualquier bloqueo” por parte de Francia estaría “completamente injustificado”, según detalló un portavoz de Downing Street, despacho oficial del primer ministro.

El martes, la ministra francesa de Asuntos Marítimos, Annick Girardin, advirtió que Francia podría cortar el suministro de electricidad a Jersey en represalia, una fuerte escalada condenada por el gobierno británico como “inaceptable.”

Sin embargo, Beaune acusó a Gran Bretaña de no aplicar el acuerdo del Brexit que entró en vigor el 1 de enero y que garantizaba a los pescadores franceses el derecho a seguir trabajando en aguas británicas una vez que obtuvieran las licencias de las autoridades del Reino Unido.

(Reuters)

La escalada de tensiones aterrizó en las portadas de la mayoría de los periódicos británicos, incluso mientras el país celebra la mayor ronda de elecciones locales y regionales en décadas.

“Boris envía lanchas cañoneras a Jersey”, rezaba un titular del Daily Mail, mientras que The Daily Telegraph decía que Johnson había enviado a la marina a la isla para “enfrentarse a los franceses”.

En las redes sociales, algunos señalaron que los buques franceses y británicos se enfrentaban entre sí justo un día después del 200º aniversario de la muerte de Napoleón, cuya rivalidad con la corona británica era legendaria.

Don Thompson, presidente de la Asociación de Pescadores de Jersey, dijo que el sentimiento local en la isla del Canal estaba firmemente en contra de los franceses. “Los pescadores franceses quieren que se eliminen las condiciones de sus licencias para poder pescar sin restricciones en nuestras aguas, mientras que nuestros barcos están sujetos a todo tipo de condiciones”, declaró a Good Morning Britain.

(Con información de AFP y EFE)

SEGUIR LEYENDO: