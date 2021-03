El emotivo reencuentro de un hombre de 91 años con su esposa luego de ser dada de alta de un hospital en España

Un emotivo reencuentro entre un hombre de 91 de años y su esposa de 84 años, y quien acababa de salir de un hospital, fue grabado por la nieta de ambos en Sevilla, España.

Ana Aguilar había sido ingresada Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde fue operada en un pierna tras sufrir una caída. En el lugar había permanecido tres semanas recuperándose.

Su nieta, Marta Sttopa, grabó el momento en el que su abuelo, que estaba en acostado en una cama, se sorprende al ver a su esposa entrar en una silla de rueda a la habitación. El hombre se levanta, camina unos pasos para darle un abrazo a su mujer, y ella lo recibe con un beso.

El abuelo de Marta, Pedro Sttopa, un sevillano de ascendencia italiana, no había podido visitar a su esposa al hospital por las restricciones sanitarias en España por la pandemia de coronavirus.

Foto tomada por la nieta y publicada en su cuenta de Twitter. (@martiitaa_3)

El hecho ocurrió el miércoles, cuando Marta, una psicopedagoga, se le ocurrió grabar la escena y compartirla en sus redes sociales, donde a las pocas horas el video se volvió viral.

“Después de semanas sin verse, hoy le han dado el alta en el hospital a mi viejita y ella ha querido sorprender a mi abuelo llegando sin avisar. El reencuentro más bonito del mundo”, escribió Marta en su cuenta Twitter.

“Lo subí simplemente como subo tantas cosas en Twitter pero nunca esperé que fuera a tener tanta repercusión. Lo grabé en principio para que mi familia lo viera, y más tarde se me ocurrió subirlo a Twitter y nunca esperé que fuera a suceder esto”, dijo a un medio español.

“Jamás en la vida había vivido algo así. Me he agobiado un poco, y me han llamado muchos medios y mi abuela tiene que descansar, y yo también”, agregó. .

Ana y Pedro cumplieron el pasado 19 de marzo 66 años de casados. La pareja tiene 8 hijos, 14 nietos y 7 bisnietos.