Coronavirus: un test de sangre podría anticipar qué pacientes tendrán una evolución grave de la enfermedad

EFE/EPA/PAOLO SALMOIRAGO

La revista científica Nature Immunology publicó ayer los resultados de una importante investigación italiana denominada “Macrophage expression and prognostic significance of the long pentraxin PTX3 in Covid-19”, según la cual un test de sangre podría prever qué pacientes con esta enfermedad tendrán una grave evolución de los síntomas y corren un mayor riesgo de muerte. Las conclusiones de esta investigación llevada a cabo por un equipo del Hospital Papa Giovanni XXIII de Bérgamo y del Instituto Humanitas podrían ser a corto plazo una ayuda fundamental en las terapias intensivas del mundo.

Los investigadores se hicieron las siguientes preguntas: ¿Por qué una persona se enferma más gravemente que otra? ¿Qué determina que existan reacciones tan diferentes entre los pacientes? Y, en un cuadro clínico inestable y complicado, ¿es posible prever la gravedad de la enfermedad?

El equipo encabezado por el doctor Alessandro Rambaldi, jefe de la Unidad de Hematología y del departamento de Oncología y Hematología del Hospital Papa Giovanni XXIII de Bérgamo, y por Alberto Mantovani, director científico del Instituto Humanitas, ha detectado que la molécula PTX3 es uno de los marcadores de la gravedad de la enfermedad en pacientes con COVID-19.

En Bérgamo, la ciudad que fue el foco mundial del virus después de Wuhan en la primera ola de contagios, se analizaron durante los últimos meses a 96 pacientes del Humanitas y 54 del Papa Giovanni XXIII. Gracias a la bioinformática, también se utilizaron datos de pacientes residentes en Israel y Estados Unidos.

Indagando los mecanismos de inmunidad innata de la sangre y del pulmón, los investigadores evidenciaron el rol de la molécula PTX3, que está involucrada en casos de inmunidad e inflamación. En enfermos de COVID-19, esta molécula se encuentra en niveles muy altos en la sangre circulante, en los pulmones, en las células de la primera línea de defensa (macrófagos) y en las células que revisten el interior de los vasos sanguíneos (endotelio vascular). Esta información es primordial, ya que los pacientes con COVID-19 evidencian una profunda inflamación (síndrome de activación macrofágica) que genera una trombosis de la microcirculación pulmonar a nivel de las células endoteliales.

Según esta investigación, cuanto más alta es la concentración plasmática de PTX3, mayor es el riesgo de que la enfermedad evolucione en forma severa. Por ello, asumido que la PTX3 es unos de los marcadores de gravedad, los investigadores de Humanitas han implementado un test de sangre para detectarla y poder medirla. Como cuenta el doctor Mantovani en la nota publicada en el diario local L’Eco di Bergamo, al día de hoy, la medición de la molécula PTX3 es el factor más importante en el pronóstico asociado al empeoramiento de la condición del paciente. El doctor Rambaldi afirma, en el mismo diario, que los niveles de PTX3 en la sangre guiarán la evaluación de la respuesta del tratamiento en pacientes Covid positivos.

Los resultados de esta investigación, que necesita de ulteriores estudios, podría ser en el presente una herramienta fundamental para definir una terapia a medida del paciente. En el Instituto Humanitas los médicos ya pueden utilizar el nuevo test disponible en su laboratorio, una ayuda muy valiosa para estimar la gravedad del paciente y mejorar la terapia. Una simple extracción de sangre permitiría ahorrar un tiempo precioso y organizar las terapias intensivas que, en muchos lugares del mundo, se encuentran colapsadas.

