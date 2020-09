La vacuna francesa contra el COVID-19 costará menos de diez euros

El logotipo de Sanofi en su centro de investigación y producción en Vitry-sur-Seine, Francia (REUTERS/Charles Platiau/Archivo Foto)

El presidente de la farmacéutica Sanofi para Francia, Olivier Bogillot, aseguró este sábado que la vacuna contra el coronavirus que prepara la empresa para el continente europeo costará menos de diez euros.

“El precio no está completamente definido. Estamos estudiando el coste de producción, pero la idea es (...) tener un punto de partida que sea lo más bajo posible. Estaremos por debajo de diez euros”, afirmó Bogillot en declaraciones a la emisora France Inter.

“Cuando se inyecta una vacuna, se la inyectamos a alguien que se encuentra bien por, lo que queremos que la vacunación se realice con total seguridad. Por eso vamos rápido pero seguimos prestando atención a lo que hacemos”, añadió en referencia al proceso de ensayos clínicos.

Bogillot recordó que Sanofi ya firmó acuerdos con EEUU, el Reino Unido y varios Estados europeos más. “Habrá 300 millones de dosis para Europa y 100 millones para Estados Unidos”, indicó.

Además, señaló que si sus competidoras llegan antes a la vacuna “no es un problema”. De hecho, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió que se comenzará a distribuir la vacuna el 1 de noviembre.

Laboratorio de Sanofi

“Ustedes saben que habrá que vacunar a millones, incluso a miles de millones de personas, por lo que necesitaremos varios proveedores de vacunas que puedan producir millones y millones. No es un problema que los laboratorios de la competencia lleguen antes que nosotros. Llegaremos justo después y llegaremos también para suministrar cientos de millones de dosis”, apuntó.

Bogillot explicó que cada laboratorio emplea tecnologías diferentes. “Nosotros utilizamos una tecnología que hemos dominado bien, ya que es la misma que para nuestra vacuna contra la gripe. Lo que marcará la diferencia es su efectividad y si es bien tolerada”, argumentó.

El dirigente de Sanofi Francia anunció además que las vacunas para Europa se fabricarán en Francia, en Vitry del Sena. “Hemos parado parte de la producción de la planta, hemos reasignado recursos y la idea es utilizar este centro para producir nuestro antígeno para la vacuna”, indicó.

Aliados con la seguridad

Varias farmacéuticas que trabajan en distintos proyectos para conseguir la vacuna planean firmar un compromiso conjunto de no sacar al mercado ningún preparado sin haber garantizado del todo que sea seguro y eficaz, independientemente de posibles presiones políticas.

Según informaron el viernes los diarios The Wall Street Journal y The New York Times, las compañías rivales planean difundir a comienzos de la próxima semana un comunicado en el que prometen no buscar la aprobación de cualquier Gobierno hasta haberse asegurado de que su vacuna es completamente segura y eficaz.

Entre las farmacéuticas que firmarán el documento se encuentran las estadounidenses Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson, coinciden los dos diarios, mientras que el New York Times agrega que también compartirán el compromiso la británica GlaxoSmithKline (GSK) y la francesa Sanofi.

Con información de EuropaPress y EFE

