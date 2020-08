Tras los reclamos de Ecuador, China aceptó no pescar cerca de las Islas Galápagos “de septiembre a noviembre de este año”

Pesquero de arrastre de origen chino en su camino hacia las aguas de Corea del Norte (Servicio de Gestión de Pesca del Mar del Este, Corea del Sur)

China anunció este jueves una veda de pesca a sus barcos en las cercanías de las Islas Galápagos, bajo soberanía de Ecuador, después de la controvertida presencia de pesqueros chinos en la zona de de esta reserva marina.

Ecuador expresó a fines julio su “malestar” a Pekín y solicitó que las más de 260 embarcaciones concernidas se mantengan alejadas de esta zona protegida.

China “decidió prohibir la pesca de profundidad al oeste de la reserva de las islas Galápagos de septiembre a noviembre de este año”, indicó Wang Wenbin, portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores de Pekín.

Esta medida "contribuirá a la protección de los recursos pesqueros de la región" y ha sido "apreciada" por Ecuador, señaló en conferencia de prensa.

El Comandante de Operaciones Navales de la Armada, en rueda de prensa en Quito (Ecuador). EFE/Armada Ecuador

Ecuador alertó a mediados de julio de la presencia de embarcaciones, en su mayoría con pabellón chino, no lejos de las Galápagos. Las islas se encuentran a 1.000 km del continente y la zona comprende una reserva marina de 133.000 km2.

Los pesqueros se encuentran en aguas internacionales pero su cercanía al archipiélago, clasificado Patrimonio natural de la humanidad, inquieta a las autoridades ecuatorianas.

Wang Wenbin afirmó que ambos países habían “llegado a una afinidad de puntos de vista”, sin brindar más detalles.

Las autoridades chinas "continuarán exigiendo que" los buques pesqueros con su pabellón "estén en estricta conformidad con las leyes y reglamentos", se comprometió el portavoz.

Peces en Galápagos (REUTERS/Jorge Silva)

El jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, acérrimo crítico de Pekín, brindó días pasados su apoyo a Ecuador, llamando a China a “gestionar mejor el medio ambiente”.

“Apoyamos firmemente los esfuerzos de Ecuador para garantizar que las embarcaciones con bandera de la RPC (República Popular China) no participen en la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada”, señaló una declaración Pompeo.

Estas palabras fueron fustigadas este jueves por Wang Wenbin, quien denunció “declaraciones irresponsables”.

"Me gustaría recordarles a los funcionarios estadounidenses que su país no ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y, por lo tanto, no está acreditado para hacer críticas injustificadas", subrayó.

La reserva marina de las Galápagos cuenta con más de 2.900 especies diferentes y un santuario de una extensión 38.000 km2.

(Con información de AFP)

