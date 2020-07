Una ex comandante israelí advirtió sobre un “creciente interés de Irán, Siria y Hezbollah de ejecutar un ataque terrorista en el norte” del país

16/02/2018 El líder de Hezbollaj, Hasán Nasralá. Foto: Marwan aamani/dpa

A lo largo de los últimos meses, distintas acciones a lo largo de la frontera entre Israel y el Líbano refjelan que las fuerzas de ambos lados se están preparando para una posible escalada. Y según indicó Sarit Zehavi, una ex teniente coronel de las fuerzas armadas israelíes, un probable catalizador es el “creciente interés por parte de Irán, Siria -tanto el régimen como las milicias rebeldes- y Hezbollah en llevar a cabo un ataque terrorista en el norte del país”.

En una conferencia virtual, Zehavi analizó la situación actual en la frontera entre ambos países, detalló el alcance de la subordinación del grupo terrorista libanés a la teocracia islámica de Teherán, y explicó las razones por las cuales podría realizar uno o más ataques pese a que “lo último que necesita es una escalada”.

También se refirió al rol de las fuerzas provisionales de las Naciones Unidas (ONU) para el Líbano, presentes en el sur del país desde el final de la guerra del 2006: indicó que no está llevando a cabo el propósito para el que fue formada y qué, en el caso de una confrontación, la magnitud de su presencia -10.000 soldados- no solo sería innecesaria sino también contraproducente, ante la posibilidad de que Hezbollah “los use como escudos humanos”.

Sarit Zehavi, CEO de Alma

Zahavi, ahora CEO de Alma, una organización dedicada al análisis de la situación geopolítica en la región norte de Israel -y en particular la frontera con el Líbano y Siria-, indicó que Hezbollah ha incrementado su presencia en la zona. Y remarcó que este es el caso pese a que no debería estar allí en primer lugar, considerando que ello se estableció en el marco del cese de hostilidades de 2006, mediado por la ONU.

La organización chiíta, indicó, está produciendo lo que denominó como “ecuaciones”: “Cuando un operativo de Hezbollah muere en Siria y ellos la atribuyen a Israel, responden en la frontera libanesa. Cuando Israel les manda un mensaje en Siria -sin matarlos- ellos hacen agujeros en la reja fronteriza. Ese tipo de escaladas está teniendo lugar ahora”, explicó. No obstante, advirtió, la magnitud podría escalar de tener lugar el ataque mencionado.

Un vehículo circula por el poblado de Kfar Kila, en el sureste de Líbano, en la frontera con Israel, el miércoles 20 de mayo de 2020. (AP Foto/Bilal Hussein)

Zahavi luego extrapoló el conflicto al escenario regional, indicando que el posible escenario descripto podría ser generado por Irán. Hizo referencia a “una serie de explosiones” que han tenido lugar en las últimas semanas en el país -”algunas accidentes, otras tal vez ataques”- por las cuáles Teherán culpa a Israel y los Estados Unidos.

Explicó que Hezbollah podría ser la herramienta del régimen para llevar a cabo una retaliación. “Es una alternativa, considerando que Hezbollah no oculta el hecho que sigue los intereses iraníes en vez de los libaneses. Irán le dice a Hezbollah lo que hacer”, aseguró.

La ex teniente coronel remarcó que, no obstante, “lo último que (la organización terrorista) necesita es una escalada”. Esto así debido al colapso económico que tiene lugar en el país, con una devaluación de su moneda que no encuentra piso, una deuda pública que asciende al 170 por ciento del PBI y una serie de suicidios que refleja el ánimo de la sociedad.

Hezbollah es la entidad más poderosa de Líbano. El partido y sus aliados dominan el parlamento del país y son la principal fuerza detrás del gobierno del primer ministro Hassan Diab. Y pese a que está buscando sacar ventaja de la crisis terminal para aumentar aún más el control, Zahavi aseguró que las interminables protestas internas consumen buena parte de su atención. Sin embargo, indicó, “si Irán emite una orden decisiva, Hezbollah la va a tener que seguir”.

El Líbano se ha visto consumido por numerosas protestas a lo largo ed los últimos meses, consecuencia de su colapso económico. Foto: REUTERS/Mohamed Azakir

En ese marco, la ex miembro de las fuerzas armadas remarcó que, desde el final de los conflictos de 2006, Hezbollah se hizo de más de 100.000 piezas de artillería. E indicó los suministros continúan llegando todos los días, principalmente desde Teherán.

Según funcionarios israelíes, los mililes del grupo son capaces de alcanzar prácticamente cualquier parte del país. También tiene modernos misiles antitanque, equipo de visión nocturna y capacidad en guerra cibernética. Israel cree que Hezbollah intenta desarrollar y construir misiles dirigidos.

Zahavi aseguró además que cuenta con el apoyo de las fuerzas armadas formales libanesas, que permiten el uso de su infraestructura. “Hay cooperación entre ambos”, explicó.

Las mismas fuerzas armadas israelíes reconocieron la posibilidad de la escalada. “Nos estamos preparando con seriedad para la próxima guerra. No estamos descuidando nada porque sabemos que tenemos que ser extremadamente fuertes para derrotar al enemigo”, dijo en mayo el coronel Israel Friedler, un comandante israelí que supervisa ejercicios militares que simulan una guerra contra Hezbollah en una base en el norte de Israel.

Zahavi, al igual que otros expertos en la región, advirtieron sobre la posibilidad de que Hezbollah intente invadir partes del norte de Israel. La CEO de Alma aseguró que la organización tiene “un plan ofensivo muy específico” en este sentido e indicó que las fuerzas han ganado experiencia para ejecutarlo peleando en Siria. Para respaldar su afirmación hizo referencia al descubrimiento de seis túneles con salidas en Israel por parte de las fuerzas armadas locales.

Finalmente, Zahavi se refirió a la presencia de las fuerzas provisionales de la ONU en la zona. Criticó que no hubiera logrado evitar la presencia de Hezbollah allí, aspecto central de su mandato, e indicó que, a menos que eso cambie, la magnitud de la fuerza no será necesaria. “No están haciendo lo que deberían. Y en el caso de que se desate una guerra, Hezbollah hará todo lo que pueda para usarlos como escudos humanos”, concluyó.

Más sobre este tema:

Crece la tensión entre Israel y Hezbollah: hay preparativos para una posible guerra

Israel denunció actividades “provocativas” de Hezbollah en la frontera con Líbano