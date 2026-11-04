Las autoridades iraníes interpretan la victoria demócrata en el Congreso como un rechazo estadounidense a la guerra de Trump

Trump afirmó que los republicanos “habrían logrado una victoria aplastante” en las elecciones si él hubiera sido candidato. (REUTERS/Umit Bektas)

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Las autoridades de Irán interpretaron el triunfo demócrata en las elecciones legislativas de Estados Unidos como un rechazo de los votantes a la guerra impulsada por el presidente Donald Trump, mientras persiste la incertidumbre sobre una eventual reanudación de las operaciones militares a gran escala contra la República Islámica.

Según informó Associated Press, la inquietud por el conflicto y por el aumento de los precios de los combustibles y otros productos contribuyó a que los demócratas obtuvieran el control de ambas cámaras del Congreso en los comicios del martes. El resultado supuso un revés para Trump y el Partido Republicano.

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El líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Khamenei, quien no ha sido visto desde los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel, afirmó en una carta difundida en sus redes sociales en febrero de este año que quienes creen que los cambios partidarios en Estados Unidos pueden modificar la hostilidad de Washington hacia Irán están “gravemente equivocados”. También descartó que las concesiones a Estados Unidos puedan disuadirlo de actuar contra la nación iraní.

Qalibaf vinculó el resultado electoral con el rechazo a la guerra

El presidente del Parlamento y negociador jefe iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, publicó en X que los estadounidenses dijeron “no a la guerra” y aseguró que Irán comparte ese mensaje. También advirtió que, si el Gobierno estadounidense ignora esa voluntad, enfrentará consecuencias.

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El líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, descartó que las variaciones partidarias en Washington modifiquen la hostilidad de Estados Unidos hacia Irán. (Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

La portavoz del Ministerio de Exteriores iraní sostuvo en otra publicación que los votantes enviaron una señal clara a Washington. Añadió que las consecuencias de una “grave equivocación” podrían superar lo que ya se ha visto durante el conflicto.

La región permanece en alerta ante la posibilidad de que Estados Unidos retome las operaciones militares de gran escala, suspendidas hace casi dos meses. Las conversaciones para evitar nuevos combates continúan, mientras aliados de Washington en Oriente Medio intentan influir en la decisión de Trump.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha presionado por nuevos ataques, de acuerdo con Associated Press. Trump, en cambio, ha alternado amenazas de operaciones militares mayores con llamados a alcanzar un acuerdo.

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Miles de personas marcharon en Teherán por la toma de la embajada en 1979

Miles de manifestantes se movilizaron el miércoles en Teherán para conmemorar el aniversario de la toma de la Embajada de Estados Unidos en 1979 y celebrar el resultado de las elecciones estadounidenses. Durante la marcha quemaron banderas estadounidenses e israelíes y corearon consignas contra ambos países.

Hananeh Jahed, una de las asistentes, atribuyó la derrota electoral de Trump a que, según dijo, el mandatario “ha ido demasiado lejos en todo”. Otra manifestante, Zahra Nadiminejad, afirmó que los votantes estadounidenses han percibido los efectos del conflicto por el encarecimiento de la gasolina y los alimentos.

El 4 de noviembre de 1979, estudiantes iraníes irrumpieron en la Embajada de Estados Unidos y tomaron rehenes a diplomáticos y otros ciudadanos. Cincuenta y dos estadounidenses permanecieron cautivos durante 444 días, en una crisis que consolidó la ruptura entre ambos países, sin relaciones diplomáticas formales desde entonces.

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La guerra comenzó el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva contra Irán que mató al entonces líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, según el recuento de la agencia. El conflicto ha alterado los mercados energéticos y la navegación por el estrecho de Ormuz.

El alcalde de Teherán, Alireza Zakani, afirmó ante los manifestantes que Estados Unidos e Israel habían sufrido una derrota. El jefe del Poder Judicial iraní, Gholam Hossein Mohseni Ejehi, escribió en redes sociales que Trump había fracasado “en la guerra y en la política”.

Explosiones en el estrecho de Ormuz elevaron la tensión antes de los comicios

Las elecciones se celebraron un día después de un aparente ataque limitado contra objetivos iraníes en el estrecho de Ormuz. Los medios estatales iraníes informaron el lunes de explosiones en las islas de Qeshm y Hengam y cerca de la ciudad portuaria de Bandar Abbas, en el sur del país.

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Las autoridades iraníes no identificaron los lugares atacados ni precisaron la magnitud de los daños. Antes de la guerra, por el estrecho circulaba cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo. Desde entonces, Irán ha restringido de forma marcada el tránsito marítimo, mientras Estados Unidos mantiene un bloqueo naval sobre puertos iraníes.

Reportes de explosiones en las islas de Qeshm y Hengam aumentaron la tensión en el estrecho de Ormuz antes de las elecciones legislativas. (REUTERS/Stringer)

Los incidentes también han afectado a buques comerciales en esa vía estratégica. Miles de militares estadounidenses siguen desplegados en aguas próximas a Irán para sostener el bloqueo destinado a impedir que petroleros con crudo iraní lleguen al mercado internacional.

Los contactos indirectos continúan al mismo tiempo que Israel y otros aliados regionales intentan orientar la posición de la Casa Blanca. El vicepresidente estadounidense, JD Vance, declaró el lunes, antes de que se conocieran las explosiones en el estrecho, que él y Trump veían posibilidades de alcanzar un arreglo negociado.

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Los últimos ataques estadounidenses contra Irán conocidos antes de este episodio se habían producido a comienzos de septiembre. Además, otro portaaviones y miles de efectivos adicionales están en camino hacia Oriente Medio, en medio de las negociaciones y de la posibilidad de una nueva escalada militar.