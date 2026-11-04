Bajó la mortalidad infantil en Argentina: qué revelan los datos oficiales sobre la natalidad

La tasa de mortalidad infantil en Argentina descendió a 8 muertes por cada 1.000 nacidos vivos durante 2025. (Ministerio de Salud)

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El Ministerio de Salud de la Nación informó que la tasa de mortalidad infantil bajó de 8,5 a 8 muertes por cada 1.000 nacidos vivos durante 2025, según los datos preliminares presentados en una reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA). El indicador registró una reducción de 0,5 puntos respecto de 2024.

El encuentro fue encabezado por el ministro de Salud, Mario Lugones, y reunió a las autoridades sanitarias de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La agenda incluyó estadísticas vitales, prevención ante eventos climáticos, vigilancia epidemiológica, producción de antivenenos, discapacidad, trasplantes y vacunación.

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En una publicación en X, Lugones sostuvo que el COFESA es un ámbito para coordinar medidas con las jurisdicciones y señaló que los primeros números de 2025 permiten orientar las decisiones sanitarias. “Contar con información confiable y de calidad es fundamental para conocer la situación sanitaria del país”, afirmó.

La natalidad continuó en baja, aunque se moderó el descenso

La Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) contabilizó 401.245 nacidos vivos en 2025, frente a los 413.135 registrados el año anterior. La tasa bruta de natalidad mantuvo su tendencia descendente, aunque a un ritmo menor: la variación interanual fue del 3%.

La natalidad registró una baja interanual del 3% en 2025, en un período con menos embarazos adolescentes y más nacimientos prematuros. (Ministerio de Salud)

De las 24 jurisdicciones, 15 redujeron su tasa de mortalidad infantil, ocho presentaron aumentos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mantuvo los mismos valores. El director de la DEIS, Carlos Guevel, también informó un aumento de los nacimientos prematuros y una caída de los embarazos adolescentes.

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El informe completo de estadísticas vitales todavía no fue difundido. Según explicó Guevel, algunas provincias demoraron la entrega de información sobre mortalidad adulta, aunque las jurisdicciones lograron consolidar los datos vinculados a nacimientos y mortalidad infantil durante octubre.

El antecedente inmediato permite dimensionar la variación informada para 2025. Las estadísticas vitales consolidadas de la DEIS registraron 3.513 muertes de menores de un año en 2024, sobre un total de 413.135 nacidos vivos, con una tasa de 8,5 por cada 1.000. El indicador había sido de 8 por 1.000 en 2023.

Los datos definitivos de 2024 también habían expuesto diferencias entre jurisdicciones. Corrientes había registrado una tasa de 14 muertes infantiles por cada 1.000 nacidos vivos, mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tuvo 4,9 por mil. Esa comparación mostró que el promedio nacional reúne realidades sanitarias y sociales diferentes entre las provincias.

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Salud creó una unidad federal para responder a emergencias como El Niño

Durante la reunión se presentó la Unidad de Coordinación Federal de Emergencias Sanitarias, que buscará reunir información para organizar la respuesta del sistema de salud ante situaciones críticas, en articulación con las provincias y otros organismos públicos.

El ministro de Salud, Mario Lugones, destacó la importancia de "contar con información confiable y de calidad para conocer la situación sanitaria del país”. (X)

El director nacional de Emergencias Sanitarias, Federico Villagrán, indicó que el dispositivo apunta a disponer de información para definir intervenciones con mayor rapidez. La iniciativa forma parte de la preparación ante los efectos que podría generar el fenómeno El Niño, como lluvias intensas e inundaciones.

En ese contexto, la directora de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS-Malbrán), Claudia Perandones, presentó el Plan de Contingencia 2026 del Instituto Nacional de Producción de Biológicos. El organismo elevó en 50% su producción habitual de antivenenos y elaboró 5.400 unidades adicionales para responder a accidentes provocados por animales ponzoñosos.

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De ese total, 1.776 dosis ya fueron enviadas a las jurisdicciones. Las inundaciones pueden desplazar serpientes, escorpiones y otros animales de sus refugios, con mayor presencia en áreas habitadas. Perandones pidió a las provincias colaboración para capturar y remitir escorpiones, necesarios para elaborar sueros antiveneno.

Un tablero nacional buscará anticipar los brotes de dengue

Las autoridades también presentaron el Tablero Nacional de Manejo Integrado de Vectores, una herramienta destinada a seguir la presencia del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue y otras enfermedades arbovirales.

Las autoridades sanitarias implementaron un tablero nacional para monitorear la dispersión del mosquito Aedes aegypti y contener brotes de dengue. (Ministerio de Salud)

El sistema integrará información sobre control focal, uso de insumos y respuesta ante brotes. El objetivo es identificar cuadros febriles antes de su ingreso al sistema sanitario formal y mejorar las proyecciones sobre la circulación de arbovirus. Los equipos técnicos recomendaron reforzar la vigilancia vectorial tras detectar una mayor presencia de mosquitos en localidades del norte y del sur del país.

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La agenda incluyó además la firma de adendas entre la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS) y las jurisdicciones para actualizar las cápitas y extracápitas del Programa Federal Incluir Salud. Los módulos de cobertura para prestaciones por discapacidad tendrán un incremento de 241,65 %, de acuerdo con lo informado durante el encuentro.

También se abordó un proyecto del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) para crear un Sistema Nacional de Biovigilancia en Donación y Trasplante. La propuesta busca reforzar la seguridad de esos procedimientos en todas sus etapas.

Por último, el Ministerio anticipó la incorporación de la vacuna hexavalente acelular al Calendario Nacional de Vacunación para los niños nacidos desde enero de 2028. La reunión sumó la presentación del Plan Nacional de Abordaje Integral de Salud Vascular 2026-2030 y de la cuarta edición de la Encuesta Mundial de Salud Escolar.

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