Exportaciones de Colombia marcaron récord en septiembre y superaron el máximo de 2014: petróleo fue clave

Las ventas externas de combustibles y productos de industrias extractivas sumaron US$2.236,5 millones, un aumento del 13,3% frente al mismo mes de 2025 (Ministerio de Transporte)

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El comportamiento de las ventas externas colombianas volvió a mostrar la importancia de los hidrocarburos en el comercio internacional del país. El repunte del petróleo permitió compensar los resultados desiguales de otros productos extractivos y llevó las exportaciones a superar los registros de los últimos años.

De acuerdo con las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Colombia exportó US$5.410,7 millones durante septiembre de 2026. El resultado representó un crecimiento anual de 16,4% y se convirtió en el valor más alto para ese mes desde 2014, cuando las ventas externas llegaron a US$5.088,7 millones.

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La serie histórica del Dane muestra que las exportaciones colombianas tuvieron su punto más bajo en septiembre de 2020, con US$2.531,5 millones, antes de iniciar una recuperación que alcanzó un nuevo máximo en 2026 (Sergio Acero/Colprensa)

La diferencia entre ambos registros fue de US$322 millones, equivalente a un incremento de 6,3% frente al anterior máximo de la serie. Con este resultado, el país dejó atrás más de una década sin superar el nivel alcanzado durante los primeros años de la década pasada.

Sin embargo, el avance no se distribuyó de la misma manera entre los diferentes sectores exportadores. El petróleo y sus derivados concentraron buena parte del impulso, mientras otros productos tuvieron variaciones mucho más moderadas e incluso registraron caídas importantes. El grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas reportó ventas por US$2.236,5 millones en septiembre, con un aumento de 13,3% frente al mismo periodo de 2025. Dentro de esa categoría, el petróleo fue el principal protagonista.

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El petróleo concentró buena parte del crecimiento exportador

Las exportaciones de petróleo, sus derivados y productos conexos alcanzaron US$1.475,5 millones, frente a los US$1.052,5 millones registrados un año atrás. Esto representó un crecimiento de 40,2% y un ingreso adicional de US$423 millones por este concepto.

El comportamiento de este renglón tuvo un peso importante en el resultado general. Su aporte representó cerca de 21,4 puntos porcentuales del total exportado durante septiembre y explicó aproximadamente 9,1% de la contribución de las ventas externas.

Otros productos de la industria extractiva tuvieron resultados diferentes. Las exportaciones de hulla, coque y briquetas llegaron a US$546,7 millones, con un incremento anual de apenas 1,5%. En contraste, las ventas de menas y desechos de metales registraron una caída de 60,4%. Este renglón pasó de US$363,5 millones en septiembre de 2025 a US$143,8 millones en el mismo mes de 2026.

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Las exportaciones de petróleo y sus derivados alcanzaron US$1.475,5 millones en septiembre de 2026, un crecimiento del 40,2% frente al mismo mes del año anterior (José Miguel Gómez /REUTERS)

Por su parte, otros productos alcanzaron US$70,5 millones, lo que representó un crecimiento de 269%. Las cifras muestran que el desempeño del sector extractivo estuvo impulsado principalmente por los hidrocarburos y no por un crecimiento generalizado de sus componentes. Este panorama también pone sobre la mesa la exposición de las exportaciones colombianas a los movimientos del mercado internacional del petróleo. Durante septiembre, las condiciones geopolíticas tuvieron incidencia en las cotizaciones del crudo.

De acuerdo con la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), el barril de Brent promedió US$114 durante ese mes, US$23 por encima del promedio registrado en agosto de 2026. Además, la cotización llegó a US$131 el 15 de septiembre, después de ataques contra infraestructura petrolera y buques en la región.

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La entidad relacionó el incremento con interrupciones en el suministro y la búsqueda de cargamentos alternativos, en medio de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán.

Así evolucionaron las exportaciones colombianas desde 2012

El resultado de septiembre de 2026 cobra mayor relevancia al revisar el comportamiento de las ventas externas durante los últimos 15 años. La serie histórica muestra periodos de crecimiento, retrocesos pronunciados y una recuperación que tardó varios años en acercarse nuevamente a los máximos anteriores.

En septiembre de 2012, Colombia exportó US$4.910,4 millones, mientras que en 2013 la cifra fue de US$4.850,7 millones. Un año después se alcanzó el máximo anterior, con US$5.088,7 millones. La tendencia cambió en 2015, cuando las ventas externas descendieron a US$2.870,3 millones. En 2016 llegaron a US$2.708,6 millones, el registro más bajo de la serie presentada.

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Las exportaciones de carbón, coque y briquetas sumaron US$546,7 millones, con un aumento anual de 1,5%, un avance más moderado frente al registrado por el petróleo (Puerto Antioquia)

La recuperación comenzó en 2017, con exportaciones por US$3.282,9 millones, y continuó en 2018, cuando alcanzaron US$3.512,8 millones. Sin embargo, el avance perdió fuerza durante los dos años siguientes: en 2019 el valor cayó a US$3.079,8 millones y en 2020 descendió a US$2.531,5 millones.

Para 2021, las ventas externas repuntaron hasta US$3.792,2 millones y en 2022 llegaron a US$4.778,6 millones. Aunque el resultado se acercó al máximo de 2014, todavía no conseguía superarlo.

Posteriormente, septiembre de 2023 cerró con US$4.127,7 millones, seguido de US$4.158,7 millones en 2024 y US$4.621,3 millones en 2025. Finalmente, en 2026 Colombia alcanzó los US$5.410,7 millones, una cifra que dejó atrás el registro de hace 12 años y marcó un nuevo máximo para las exportaciones del país durante septiembre.

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