Trabajadores que ganan más $20 millones mensuales tendrían más descuentos por salud en caso de aprobarse la reforma tributaria del Gobierno

El Gobieno nacional afronta un déficit fiscal cercano al 9% y por eso presentó la ley de rescate o reforma tributaria - Colprensa

Guardar

Los trabajadores dependientes que ganan más de 20 y hasta 25 salarios mínimos pagarían una cotización de salud del 8% a partir del 1 de enero de 2027, si el Congreso aprueba el proyecto de ley de ajuste fiscal o reforma tributaria. Para un salario cercano a $25.000.000 mensuales, el aporte sería de $2.000.000, el doble del 4% que hoy pagan los empleados.

El proyecto de ley propone que quienes tienen mayores ingresos financien una mayor proporción del sistema de salud. Las nuevas tarifas aún no están vigentes y dependen del avance del trámite legislativo.

PUBLICIDAD

Como se recordará, el empleador asume actualmente el 8,5% restante de la cotización en salud de sus trabajadores dependientes. La iniciativa plantea que las empresas paguen aportes por los empleados que devenguen más de dos salarios mínimos, con una tarifa que podría llegar hasta 8,5%.

En Colombia, ganar más de $25.000.000al mes pone a una persona dentro del 1% de los mayores ingresos del país, según el Dane - VisualesIA

Cómo cambiaría la cotización de salud por nivel de ingreso

La escala conservaría el aporte de 4% para quienes reciben un salario mínimo y para quienes ganan más de uno y hasta dos salarios mínimos. Este último rango equivale, según la referencia incluida en el proyecto, a ingresos de entre $1.700.000 y $3.500.000 mensuales.

A partir de más de dos salarios mínimos, la cotización empezaría a aumentar:

De dos a cuatro salarios mínimos: pagarían 5,5%.

De cuatro a cinco: 6%.

De cinco a hasta diez: 6,5%.

De 10 a 15: 7%.

De 15 a 20: 7,5%.

De 20 en adelante: 8%.

Al respecto, el presidente del Centro de Pensamiento Económico Anif, José Ignacio López, afirmó por medio de X que los trabajadores con ingresos de entre $2.000.000 y $3.000.000 mensuales no tendrían modificaciones en sus aportes a salud ni en el impuesto de renta. Añadió que, de acuerdo con su lectura del articulado, “a quienes ganen hasta $25.000.000 mensuales se les descontarían $969.000 al mes por ambos conceptos”.

PUBLICIDAD

José Ignacio López, presidente de Anif, precisó que a quienes ganen $25.000.000 les descontarán cerca de $1.000.000 - @JoseILopez/X

La cifra corresponde al efecto conjunto de salud y renta, sin que se detalle cuánto corresponde a cada rubro.

Descuento adicional por impuesto de renta

El proyecto mantendría en 25% la porción de ingresos laborales que puede tratarse como renta exenta, después de descontar los conceptos establecidos por la normativa. Sin embargo, reduciría el límite anual de 790 unidades de valor tributario (UVT), equivalente a $41.300.000 en 2026, a 630 UVT, unos $33.000.000.

Con las reglas actuales, el tope de la renta exenta se agota con ingresos laborales cercanos a $15.000.000 mensuales. La propuesta haría que ese límite se alcance desde salarios aproximados de $12.000.000, por lo que una porción mayor del ingreso quedaría sujeta al impuesto de renta.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el artículo 48 del proyecto, se prevé una tarifa marginal de:

0% para bases gravables anuales de hasta $37.700.000.

9% para bases gravables entre $37.700.000 y $57.100.000.

19% para bases grabes por encima de ese nivel y hasta $89.000.000.

28% para bases gravables superiores a $89.000.000 y hasta $214.700.000.

33% para bases gravables por encima de $214.700.000 y hasta $454.100.000.

39% para las bases superiores a $454.100.000.

Sobre la propuesta, la directora ejecutiva de Laxactly, Audrey Rodríguez, advirtió que el efecto de la escala progresiva se reflejaría en el dinero disponible para los trabajadores de ingresos medios y altos. “A los cargos medios y altos les va a llegar menos salario neto disponible cada quincena”, sostuvo.

Rodríguez también examinó el impacto que tendría la propuesta sobre las empresas declarantes de renta. Según su análisis, la exoneración de aportes patronales prevista en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, hoy aplicable a empleados que ganan menos de 10 salarios mínimos, quedaría restringida a remuneraciones de hasta dos salarios mínimos.

PUBLICIDAD

Para los empleados que reciban más de dos y hasta tres salarios mínimos, las compañías asumirían 4% de salud, 1% para el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y 1% para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), de acuerdo con el análisis de Laxactly. “A la empresa se le reactivan los parafiscales y se le encarece esa nómina en seis puntos porcentuales directos que antes no pagaban”, afirmó la experta.

El futuro de la reforma tributaria del Gobierno De la Espriella dependerá del Congreso de la República - Senado

Efectos para empresas e independientes

Audrey Rodríguez señaló que los independientes y contratistas pasarían de una cotización de salud de 12,5% sobre el ingreso base de cotización a una escala que alcanzaría 15,5%. La tabla contempla:

PUBLICIDAD

13% para más de dos y hasta cuatro salarios mínimos.

13,5% hasta cinco salarios mínimos.

14% hasta 10 salarios mínimos.

14,5% hasta 15 salarios mínimos,

15% hasta 20 salarios mínimos.

A eso sumó una eventual reducción del umbral de retención en la fuente a 65 UVT. “El contratista sentirá un golpe doble en su liquidez”, dijo, al referirse a la combinación de mayores aportes y cambios tributarios. La aplicación de las nuevas reglas requeriría ajustes en los operadores de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (Pila), las administradoras y los sistemas de nómina, según Laxactly. Rodríguez situó la definición del salario mínimo de 2027 como un factor central para determinar el costo final de las obligaciones laborales.