Colombia

Trabajadores que ganan más $20 millones mensuales tendrían más descuentos por salud en caso de aprobarse la reforma tributaria del Gobierno

El Congreso de la República deberá aprobar la Ley de Rescate Económico presentada por el Minsiterio de Hacienda antes de diciembre de 2026 para evitar problemas financieros

Para 2025 el país experimentará una elevada inflación de acuerdo a informe mensual del Banco de la República - crédito Colprensa
El Gobieno nacional afronta un déficit fiscal cercano al 9% y por eso presentó la ley de rescate o reforma tributaria - Colprensa
Guardar

Los trabajadores dependientes que ganan más de 20 y hasta 25 salarios mínimos pagarían una cotización de salud del 8% a partir del 1 de enero de 2027, si el Congreso aprueba el proyecto de ley de ajuste fiscal o reforma tributaria. Para un salario cercano a $25.000.000 mensuales, el aporte sería de $2.000.000, el doble del 4% que hoy pagan los empleados.

El proyecto de ley propone que quienes tienen mayores ingresos financien una mayor proporción del sistema de salud. Las nuevas tarifas aún no están vigentes y dependen del avance del trámite legislativo.

PUBLICIDAD

Como se recordará, el empleador asume actualmente el 8,5% restante de la cotización en salud de sus trabajadores dependientes. La iniciativa plantea que las empresas paguen aportes por los empleados que devenguen más de dos salarios mínimos, con una tarifa que podría llegar hasta 8,5%.

Los contratistas deben sumar los honorarios mensuales, excluir el IVA y calcular un ingreso base de cotización del 40 %, según el Ministerio de Salud - crédito VisualesIA
En Colombia, ganar más de $25.000.000al mes pone a una persona dentro del 1% de los mayores ingresos del país, según el Dane - VisualesIA

Cómo cambiaría la cotización de salud por nivel de ingreso

La escala conservaría el aporte de 4% para quienes reciben un salario mínimo y para quienes ganan más de uno y hasta dos salarios mínimos. Este último rango equivale, según la referencia incluida en el proyecto, a ingresos de entre $1.700.000 y $3.500.000 mensuales.

A partir de más de dos salarios mínimos, la cotización empezaría a aumentar:

  • De dos a cuatro salarios mínimos: pagarían 5,5%.
  • De cuatro a cinco: 6%.
  • De cinco a hasta diez: 6,5%.
  • De 10 a 15: 7%.
  • De 15 a 20: 7,5%.
  • De 20 en adelante: 8%.

Al respecto, el presidente del Centro de Pensamiento Económico Anif, José Ignacio López, afirmó por medio de X que los trabajadores con ingresos de entre $2.000.000 y $3.000.000 mensuales no tendrían modificaciones en sus aportes a salud ni en el impuesto de renta. Añadió que, de acuerdo con su lectura del articulado, “a quienes ganen hasta $25.000.000 mensuales se les descontarían $969.000 al mes por ambos conceptos”.

PUBLICIDAD

José Ignacio López, presidente de Anif, precisó que a quienes ganen $25.000.000 les descontarán cerca de $1.000.000 - @JoseILopez/X
José Ignacio López, presidente de Anif, precisó que a quienes ganen $25.000.000 les descontarán cerca de $1.000.000 - @JoseILopez/X

La cifra corresponde al efecto conjunto de salud y renta, sin que se detalle cuánto corresponde a cada rubro.

Descuento adicional por impuesto de renta

El proyecto mantendría en 25% la porción de ingresos laborales que puede tratarse como renta exenta, después de descontar los conceptos establecidos por la normativa. Sin embargo, reduciría el límite anual de 790 unidades de valor tributario (UVT), equivalente a $41.300.000 en 2026, a 630 UVT, unos $33.000.000.

Con las reglas actuales, el tope de la renta exenta se agota con ingresos laborales cercanos a $15.000.000 mensuales. La propuesta haría que ese límite se alcance desde salarios aproximados de $12.000.000, por lo que una porción mayor del ingreso quedaría sujeta al impuesto de renta.

De acuerdo con el artículo 48 del proyecto, se prevé una tarifa marginal de:

  • 0% para bases gravables anuales de hasta $37.700.000.
  • 9% para bases gravables entre $37.700.000 y $57.100.000.
  • 19% para bases grabes por encima de ese nivel y hasta $89.000.000.
  • 28% para bases gravables superiores a $89.000.000 y hasta $214.700.000.
  • 33% para bases gravables por encima de $214.700.000 y hasta $454.100.000.
  • 39% para las bases superiores a $454.100.000.

Sobre la propuesta, la directora ejecutiva de Laxactly, Audrey Rodríguez, advirtió que el efecto de la escala progresiva se reflejaría en el dinero disponible para los trabajadores de ingresos medios y altos. “A los cargos medios y altos les va a llegar menos salario neto disponible cada quincena”, sostuvo.

Rodríguez también examinó el impacto que tendría la propuesta sobre las empresas declarantes de renta. Según su análisis, la exoneración de aportes patronales prevista en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, hoy aplicable a empleados que ganan menos de 10 salarios mínimos, quedaría restringida a remuneraciones de hasta dos salarios mínimos.

Para los empleados que reciban más de dos y hasta tres salarios mínimos, las compañías asumirían 4% de salud, 1% para el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y 1% para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), de acuerdo con el análisis de Laxactly. “A la empresa se le reactivan los parafiscales y se le encarece esa nómina en seis puntos porcentuales directos que antes no pagaban”, afirmó la experta.

El futuro de la reforma tributaria del Gobierno De la Espriella dependerá del Congreso de la República - Senado
El futuro de la reforma tributaria del Gobierno De la Espriella dependerá del Congreso de la República - Senado

Efectos para empresas e independientes

Audrey Rodríguez señaló que los independientes y contratistas pasarían de una cotización de salud de 12,5% sobre el ingreso base de cotización a una escala que alcanzaría 15,5%. La tabla contempla:

  • 13% para más de dos y hasta cuatro salarios mínimos.
  • 13,5% hasta cinco salarios mínimos.
  • 14% hasta 10 salarios mínimos.
  • 14,5% hasta 15 salarios mínimos,
  • 15% hasta 20 salarios mínimos.

A eso sumó una eventual reducción del umbral de retención en la fuente a 65 UVT. “El contratista sentirá un golpe doble en su liquidez”, dijo, al referirse a la combinación de mayores aportes y cambios tributarios. La aplicación de las nuevas reglas requeriría ajustes en los operadores de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (Pila), las administradoras y los sistemas de nómina, según Laxactly. Rodríguez situó la definición del salario mínimo de 2027 como un factor central para determinar el costo final de las obligaciones laborales.

Temas Relacionados

TrabajadoresDescuentos por SaludLey de Rescate EconómicoReforma TributariaColombia-EconomíaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sinergia Animal acusó a Productos Ramo de buscar silenciar su activismo tras denuncia por presunto maltrato en su granja avícola

Los abogados de la ONG sostuvieron que el proceso por injuria, calumnia y constreñimiento supuestamente pretende limitar la libertad de expresión y la protesta pacífica de cinco colaboradores vinculados ante la Fiscalía

Sinergia Animal acusó a Productos Ramo de buscar silenciar su activismo tras denuncia por presunto maltrato en su granja avícola

Millonarios FC vs. América de Cali - en vivo HOY: posibles alineaciones, siga aquí el partido que cierra la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-II

Los Embajadores necesitan los tres puntos que los clasifiquen a las finales, mientras que los Escarlatas, ya con el cupo asegurado, apunta a terminar entre los dos primeros de la tabla

Millonarios FC vs. América de Cali - en vivo HOY: posibles alineaciones, siga aquí el partido que cierra la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-II

Andrea Petro dio ‘picante’ respuesta cuando llamaron “putero” a su papá, Gustavo Petro, por los escándalos que lo rodean: “Él no, pero yo sí”

Durante una dinámica de preguntas en redes sociales, la mujer lanzó comentarios irónicos sobre las polémicas del expresidente y explicó por qué considera que existen asuntos más importantes que el enfrentamiento con la periodista Vicky Dávila

Andrea Petro dio ‘picante’ respuesta cuando llamaron “putero” a su papá, Gustavo Petro, por los escándalos que lo rodean: “Él no, pero yo sí”

Guía turística para conocer cuatro atractivos en Barranquilla durante la final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Juniors y Atlético Mineiro

La Oficina de Turismo adscrita a la Alcaldía Distrital entregó a Infobae Colombia la información necesaria para conocer el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín, el Gran Malecón, el Museo a Cielo Abierto y la realización del BAQ Tour

Guía turística para conocer cuatro atractivos en Barranquilla durante la final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Juniors y Atlético Mineiro

Cúcuta vs. Santa Fe - EN VIVO Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el estadio General Santander

El “León” tendrá una visita exigente ante el cuadro “Motilón” que se juega sus últimas cartas para clasificar a las finales de Navidad del fútbol colombiano

Cúcuta vs. Santa Fe - EN VIVO Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el estadio General Santander
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

ENTRETENIMIENTO

Jhon Alex Castaño anunció su regreso a Bogotá para celebrar “El Cumpleaños del Rey del Chupe”: lo que se sabe del concierto

Jhon Alex Castaño anunció su regreso a Bogotá para celebrar “El Cumpleaños del Rey del Chupe”: lo que se sabe del concierto

Asesor en la boda de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno reveló qué hicieron con el dinero que recibieron en sobres tras su boda en la Catedral de Sal de Zipaquirá

Isabella Ladera reapareció en redes sociales tras la polémica ‘broma’ que hizo a su hija: compartió reflexión sobre la maternidad

Felipe Saruma reaccionó al reconocimiento como el segundo mejor creador de contenido de habla hispana: “Es impresionante”

Reconocido periodista anunció que dejará de ser el corresponsal de ‘Noticias Caracol’ en Estados Unidos: “Fui inmensamente feliz”

Deportes

Millonarios FC vs. América de Cali - en vivo HOY: posibles alineaciones, siga aquí el partido que cierra la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-II

Millonarios FC vs. América de Cali - en vivo HOY: posibles alineaciones, siga aquí el partido que cierra la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-II

Guía turística para conocer cuatro atractivos en Barranquilla durante la final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Juniors y Atlético Mineiro

Cúcuta vs. Santa Fe - EN VIVO Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el estadio General Santander

Esta es la convocatoria de Chile para enfrentar a la selección Colombia en el estadio Pascual Guerrero de Cali

Técnico del Deportivo Pereira se molestó por rumores de que Pereira "regaló" el partido ante Tolima: "Dejen de decir esas cosas"