Pensión del Bienestar 2026: los principales fraudes que sufren los Adultos Mayores y cómo prevenirlas

Durante la temporada de fin de año suelen incrementarse los fraudes en las Pensiones del Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las Pensiones para el Bienestar son apoyos económicos del Gobierno de México dirigidos a grupos específicos de la población y que se entregan de forma directa, principalmente mediante la tarjeta del Banco del Bienestar.

Sin duda, para muchos adultos mayores representan un gran apoyo en su economía y este fin de año los beneficiarios recibirán su último pago durante este mes de noviembre.

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Sin embargo, es importante mencionar que durante esta temporada de fin de año los fraudes suelen aumentar debido a que lo adultos mayores suelen ser una población vulnerable que puede ser susceptible a estafas.

Es por eso que aquí te contamos cuáles son los fraudes dentro de las Pensiones del Bienestar que más se reportan y cómo pueden prevenirse. Si conoces a algún beneficiario no dudes en apoyarlo a prevenir este tipo de delitos.

Existen casos de fraudes que han robado miles de pesos a adultos mayores son esta pensión.

Estos son los principales fraudes que sufren los Adultos Mayores de las Pensiones del Bienestar

Los fraudes contra personas beneficiarias de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores suelen buscar tres cosas: el dinero de la tarjeta, el NIP y los datos personales.

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Mensajes falsos por WhatsApp, SMS o redes sociales: Alertan sobre un supuesto bloqueo de la tarjeta, un depósito retenido o una “actualización obligatoria”. Incluyen una liga para capturar el número de tarjeta, NIP, contraseña o códigos de verificación. Llamadas de presión: Alguien dice ser trabajador del Banco del Bienestar o de la Secretaría de Bienestar. Advierte sobre un retiro irregular, una cancelación inminente o la necesidad de “proteger” la cuenta. Busca que la persona revele datos o siga instrucciones en el cajero. Páginas web y perfiles que imitan instituciones: Usan logotipos y nombres del Gobierno de México o del Banco del Bienestar para ofrecer registros, reposición de tarjetas, bonos o consultas de saldo. Su objetivo es robar información. Falsos gestores: Cobran por inscribir a una persona, “agilizar” el trámite, liberar un depósito, entregar una tarjeta o corregir datos. Los trámites de los programas sociales son gratuitos y no requieren intermediarios. Bonos, préstamos o apoyos inexistentes: Ofrecen créditos, pagos extraordinarios, despensas o aumentos de pensión a cambio de un depósito previo, documentos o datos bancarios. El Banco del Bienestar no solicita pagos para liberar recursos. Suplantación presencial y ayuda en cajeros: Personas se acercan afuera de sucursales o cajeros para ofrecer ayuda. Pueden observar el NIP, cambiar la tarjeta, fotografiarla o distraer al beneficiario para retirar dinero. Cargos y retiros no reconocidos: Ocurren cuando delincuentes obtienen los datos de la tarjeta, el NIP o acceso físico al plástico. También hay riesgo si la persona permite que alguien más use su tarjeta.

La Coordinación General de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México emitió un aviso importante dirigido a quienes planean inscribirse en las pensiones o en cualquier otra política social (X@apoyosbienestar)

Cómo prevenirlos

No compartir el NIP, contraseñas ni códigos de verificación , ni siquiera con familiares, supuestos funcionarios o empleados bancarios.

No entregar la tarjeta ni permitir que otra persona la fotografíe o la lleve al cajero.

No abrir ligas recibidas por mensaje. Para revisar información, hay que entrar directamente a los canales institucionales.

No pagar por trámites. Registro, incorporación, entrega, reposición de tarjeta y cobro de pensión no tienen costo.

Desconfiar de bonos, préstamos y aumentos de pensión que circulen en redes sociales o grupos de WhatsApp.

Cambiar el NIP periódicamente y evitar fechas de nacimiento, números consecutivos o claves fáciles de adivinar.

En el cajero, cubrir el teclado al marcar el NIP y revisar que no haya objetos extraños en la ranura de la tarjeta o el teclado.

Si una llamada genera urgencia, colgar . Después, contactar al banco mediante el número oficial que aparece al reverso de la tarjeta.

Consultar saldo y movimientos sólo por canales oficiales, como cajeros del Banco del Bienestar, su aplicación o líneas institucionales.

Pedir apoyo a una persona de confianza para verificar avisos, pero sin revelar el NIP.

Recomendaciones para prevenir fraudes en Pensión del Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si ya hubo un fraude o cargo no reconocido

Bloquear o reportar la tarjeta de inmediato al Banco del Bienestar: 800 900 2000. Solicitar y conservar el número de folio del reporte. Guardar mensajes, capturas, comprobantes, números telefónicos y cualquier evidencia. Acudir a una sucursal para presentar la aclaración. Si el caso no se resuelve, solicitar orientación ante la CONDUSEF en el 55 5340 0999. Si hubo robo de identidad, amenazas o despojo de dinero, presentar denuncia ante el Ministerio Público.