El virus mata, pero las fake news también. Mucho más cuando emerge de la boca de mandatarios como Nicolás Maduro o Jair Bolsonaro. El dictador venezolano promueve un mejunje de malhojillo, jengibre, saúco, pimienta negra, limones amarillos y miel. Se lo dictó y recomendó un “científico” que tampoco es médico. Sirio Quintero -de él se trata- asegura que el coronavirus es un arma de bioterrorismo y que puede ser curada con el remedio natural que él receta. “Yo confío en el médico, el que quiere que lo haga y el que no que me respete. Ya yo hice nueve botellas de preparado con Cilia (Flores, su esposa) y como dice el médico cada cierto tiempo me lo tomo”, promovió el pasado 24 de marzo el hombre del Palacio de Miraflores.