Sin embargo, si mi motivación para quedarme encerrado es intrínseca, la autoridad seré yo mismo. Quedarme en casa no será una imposición que no comparto, sino una decisión con la que estoy de acuerdo aunque me incomode. Escapar no será un juego divertido, sino una irresponsabilidad que no estoy dispuesto a cometer sencillamente porque “yo no soy así”.