Esto escribía el 27 de enero pasado Giulia Marchi, periodista del diario The New York Times. Todavía el mundo no estaba preocupado como lo está hoy por el mortal coronavirus COVID-19, nacido en un pueblo chino y que se extendió de forma pandémica por todo el globo. Se refería al mercado de abastos de Wuhan, considerado como el lugar donde brotó el coronavirus, es objeto de escrutinio tras la circulación de impactantes fotos que muestran cómo era el comercio de especies ilegales, una práctica que ha continuado con la vista gorda de las autoridades locales. En ese emporio comercial, se vendían animales vivos tan variados como ratas, coyotes y salamandras gigantes.