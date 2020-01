Shoham explicó la sucesión de eventos que siguieron al ataque frustrado: “Después de unas horas vieron que yo no iba a salir y volvieron al departamento que usaban como base. Allí parece que una de las cargas que manipulaban explotó. Luego, dos escaparon y el tercero salió con una mochila y una carga en cada mano. Trató de tomarse un taxi, pero estaba ensangrentado por lo que este no quiso parar. Ante ello, el iraní le tiró la carga, lo que hirió a dos personas. El ruido causó que un patrullero se acercara a la escena. Cuando lo vió, el hombre le tiró la otra carga. Y no se sabe si esta golpeó una rueda o qué pasó, pero rebotó y le explotó encima. No murió, pero quedó gravemente herido”, explicó.