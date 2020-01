Irán no es una superpotencia militar. Sus plataformas de lanzamiento de misiles están absolutamente localizadas y su poderío aéreo no representa una amenaza concluyente contra sus enemigos. Su ejército, aunque numeroso, no tiene la capacidad para emprender ninguna misión más allá de sus límites. Los costos de afrontar una guerra convencional serían monumentales e imposibles de afrontar bajo las actuales condiciones económicas. Incluso, frente a sí tendría una coalición conformada por Arabia Saudita, Bahrein, Jordania, Israel, Kuwait... y los Estados Unidos. Demasiado.