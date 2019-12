Atal Bihari Vajpayee, del BJP, se convirtió en 2004 en el primer mandatario indio no perteneciente al INC en completar un periodo de cinco años. Su primer gobierno, en 1996, apenas había durado 13 días por lo endeble de la coalición parlamentaria que los sostenía. Sin embargo, la necesidad de hacer demasiadas concesiones para mantenerse en el poder y la fortaleza del INC le impidieron hacer reformas significativas.