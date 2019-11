Good Bye, Lenin! se mantuvo número uno durante un mes apenas se la estrenó en 2003 y entre las 10 películas más vistas durante 15 semanas. Desplazó a Catch Me If You Can, Gangs of New York, The Ring, My Big Fat Greek Wedding, 8 Miles, Bowling For Columbine y hasta un Señor de los Anillos (The Two Towers) y un Harry Potter (The Chamber of Secrets). A un año del estreno, cuando el éxito también se había contagiado al mundo, en Alemania seguía en más de 100 salas y proyecciones al aire libre durante el verano, con lo cual llegó a casi 7 millones de espectadores.