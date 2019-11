Pero la Stasi, dijo Putin luego a sus biógrafos, “era parte de la sociedad: estaba infectada por la misma enfermedad”. Defendió a sus colegas y vecinos: “Había toda clase de personas trabajando allí, pero la gente que yo conocí era gente decente. Fui amigo de muchos de ellos y creo que el modo en que se los castiga ahora no es correcto. Es lo mismo que el sistema del ministerio le hizo a la sociedad civil de Alemania Oriental. Sí, probablemente hubo algunos agentes del ministerio que participaron en la persecución de las personas. Yo no lo vi. No quiero decir que no sucedió. Pero personalmente no lo vi”.