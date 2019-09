Una de las opciones que barajan en el círculo del mandatario es enviar el 19 de octubre una carta ambigua a Bruselas, que cumpla formalmente con el pedido pero de un modo que invite a la UE a rechazarlo. Otra de las alternativas sería pedirle a un gobierno aliado, como el de Polonia, que vete la extensión, ya que basta con que uno de los otros 27 países del bloque se oponga para que no pueda ser concedida. Pero no es fácil que prospere ninguno de esos intentos, ya que la UE no quiere un Brexit abrupto.