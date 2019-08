El autor de The Plot… describe a Malofeev como un activista cristiano que se podría apodar el "George Soros de Putin" pero que no tiene ni la empatía ni la dignidad para serlo. Con conexiones con la extrema derecha europea y los evangélicos conservadores estadounidenses, Maloféyev siempre apoyó la retórica del Kremlin hacia Europa, en especial hacia Ucrania y otras ex naciones soviéticas. Y este no fue solo un apoyo verbal, si no que proporcionó millones en 2014 y 2015 para operativos rusos tanto en Crimea como en Ucrania oriental, una de las varias razones por la cual la Unión Europea lo incluyó en su lista de sanciones económicas.