En ese momento, Arron Banks, de Ukip, dijo: "La UE no recibió ningún dato ni trabajo de Cambridge Analytica. Ukip le dio a Cambridge Analytica solo algunos de sus datos y Cambridge Analytica hizo algún análisis de esto, pero que no fue utilizado en la campaña de Brexit. Cambridge Analytica trató de hacerme pagar por ese trabajo, pero me negué. No tiene nada que ver con nosotros".