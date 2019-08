La producción –de gran minuciosidad y que cuenta con la participación de protagonistas de operaciones realizadas por la agencia Cambridge Analytica para figuras y partidos políticos mediante los datos usufructuados por Facebook– es perturbadora y toca en particular a nuestro país, ya que unos fotogramas indican que en 2015 el partido Cambiemos, del presidente Mauricio Macri, recurrió a los polémicos servicios de manipulación de datos de la ciudadanía. Sin embargo, el documental deja planteado un problema que va más allá de las acciones de algunos gobiernos o partidos nacionales en particular: lo aterrador de Nada es privado es que nos ubica a todos en una nueva era e introduce la pregunta acerca de si es posible o no evadir las consecuencias tecnológicas de esta etapa de la sociedad.