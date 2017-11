La Comisión Electoral busca determinar si él fue "la verdadera fuente" de tres préstamos por un valor de 7,8 millones de dólares facilitados a la campaña pro Brexit. Además, indagan si la entidad Better for the country (Mejor para el país), de la que figura como director, actuó "como agente" al donar otros 3 millones de dólares a grupos partidarios.