No voy a entrar en los detalles sangrientos de todo, sin embargo, ten en cuenta que luché con todo lo que tenía en ese momento. Era demasiado fuerte. Las siguientes ocho horas me trajeron dolor y miedo. Fui estrangulada varias veces hasta la inconsciencia. Mi cuerpo sin vida fue arrastrado por las escaleras de concreto a un área subterránea de aguas residuales. Me patearon en la cabeza, me golpearon con un palo y luego me estrangularon de nuevo; en ese momento, él desechó mi cuerpo en un área a la que me refiero como el "agujero". Estuve inconsciente varias veces durante este ataque salvaje, así que no tengo idea de qué más me hizo durante ese tiempo. De alguna manera sobreviví. Una vez más, no voy a entrar en todo el infierno por el que pasé por estar básicamente "enterrada" en ese infierno durante tantas horas.