"No hay cámaras, ni iluminación brillante, etc. Mi esposo y mis amigos fueron a la recepción al menos tres veces durante la noche antes de que el personal de seguridad accediera a buscarme. Esto consistió en que salieron a buscarme. La seguridad en Majestic Elegance pensaba que estaba borracha en alguna parte. Me perdí a las 22:30 y fui encontrada 8 horas más tarde. Fue el infierno", contó la víctima, que escribió el sórdido relato del ataque a través de redes sociales, y que apuntó que al hotel no le pudo reclamar ninguna responsabilidad por lo ocurrido.