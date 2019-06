–¡Me llamó impura y cristiana inmunda! Me acusó: "Has contaminado nuestra agua, y te atreves a hablar del Profeta. Perra estúpida, tu Jesús ni siquiera tenía un padre conocido… ¡era un bastardo!" Pero le contesté que creo en mi religión y en Jesucristo, que murió en la cruz por los pecados de la humanidad. ¿Qué hizo su Profeta, Mahoma, para salvar a la humanidad? ¿Y por qué debo convertirme al islam? ¿Por qué no se convierte usted al cristianismo?