En primer lugar es el único país de la zona que no estuvo bajo administración colonial, en gran medida gracias a las habilidades políticas de su monarca. En segundo lugar, ha sufrido una inestabilidad política crónica, que lo llevó a tener 12 golpes de Estado desde 1932 junto a otros siete intentos que no resultaron exitosos. En tercer lugar, Tailandia es una monarquía constitucional en la que el rey no es una figura ceremonial y su presencia en la vida política, así como el ascendiente social entre los ciudadanos, es muy notoria. Por último, en los últimos años, Tailandia vivió una fuerte polarización social de la mano de un líder marcadamente populista, Thaksin Shinawatra, un millonario vinculado a empresas de comunicación, quien logró liderar a importantes sectores sociales, sobre todo, rurales, que no habían recibido los beneficios del crecimiento económico como ocurrió, sobre todo, con los habitantes de las ciudades.