"Los nacionalistas reaccionaron al hecho de que yo no fuera catalana, pero no tanto por argentina. Como periodista fui a cubrir el 1 de octubre del 2017 la elección del referéndum a San Julián de Ramis, donde tenía que votar (Carlos) Puigdemont, y me gritaban 'Vete a Madrid', hasta que alguien dijo, 'no, es argentina, hija de una puta y un español'. Cuando segregas xenofobia, lo haces en todos los sentidos", recordó el sábado por la noche conversando tranquilamente con Infobae en un hotel boutique barcelonés del barrio de Sarrià, una vez concluida la campaña.