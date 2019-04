Pero lo cierto es que un país dividido, donde la contienda es tan disputada y hay un gran porcentaje de indecisos, nadie se anima a pronosticar un resultado. Ya no existe, como en el pasado, una concentración entre el PSOE o el PP. Ninguno estuvo suficientemente a la altura de las expectativas de los españoles y eso abrió lugar a que partidos como Ciudadanos, Podemos o el ultraderechista VOX tomen protagonismo y no sean personajes secundarios sino actores principales de los comicios de este domingo.