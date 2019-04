View this post on Instagram

Look at this little ball of fur! Roaring “Dino” cut on Andre the gentile giant! How cute is he?! ❤️🐱🦖 #dinosaurcut #dinocut #dinokitty #creativegrooming #pamperedpaws #ppgrooming #grooming #catgrooming #catsofinstagram #mobilegrooming #fancycat #roar