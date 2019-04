Rachael, oriunda de Dublín, comenzó a fumar marihuana con tan solo 11 años y se inyectó heroína por primera vez cuando tenía 13. "Fui a una discoteca y no volví a casa hasta que tenía 26 años. Eso es lo que sentí. Me sentí como si hubiera sido agarrada por el cuello por esta gigantesca entidad de la que no pude salir hasta que tuve 26 años".