Agarró a Hernández del cabello, le jaló la cabeza hacia atrás y colocó el filo del machete sobre su cuello. "Te voy a matar a ti y a tus hijos", le dijo. "Si no estás conmigo, no estarás con nadie". Luego le quitó el machete del cuello con una advertencia: no vayas a la policía.