—En Roma y cerca del Vaticano en los últimos años ha habido varias manifestaciones públicas de grupos y asociaciones de víctimas de abuso sexual. En general, son protestas de personas que piden justicia por lo que les sucedió a ellos o a sus familias, que protestan por no haber sido escuchados, que desean medidas punitivas más severas y oportunas para los culpables y para quienes los han cubierto. Comúnmente, las manifestaciones públicas de protesta son muy agresivas y se organizan llamando a los medios de comunicación para darles mayor eco. Por lo tanto, son apenas oportunidades para el encuentro y el diálogo. Esto es claro; por eso también en el episodio que usted recuerda de hace algunos años al comienzo de Via della Conciliazione, yo no esperaba poder hablar con los manifestantes y mucho menos con los periodistas que me asediaban; pero también quería demostrar también yo mi voluntad de atención y de escucha. Para hablar, era necesario encontrar una situación diferente, fuera de la presión público-mediática. Es cuanto hemos buscado hacer también con el Comité Organizador del Encuentro de febrero, invitando a algunos representantes de asociaciones de víctimas para que nos cuenten sus expectativas. Pero la cuestión de la relación con las víctimas de los abusos es grande y compleja. Hay víctimas "organizadas" en asociaciones y grupos de presión, con quienes el diálogo es realmente difícil por su agresividad. En estos casos, es necesario comprender que la agresión se debe en gran parte al profundo sufrimiento por los abusos sufridos y también por el sufrimiento de no haber sido escuchados y creídos, y por no haber tenido justicia. También por esto, tenemos que pagar un precio, y trato de hacerlo al seguir escuchando incluso si no llego a dialogar. Pero también hay muchas otras víctimas que no desean hacer manifestaciones y protestas, y prefieren llevar su sufrimiento y buscar la curación de sus heridas por un camino fatigoso en la comunidad de la Iglesia. Para estos es necesario proporcionar apoyo psicológico y espiritual por largo tiempo. También hay víctimas que desean reencontrar su plena y reconocida inserción en la comunidad de la Iglesia con la participación en la oración litúrgica y la Eucaristía: es una visión muy profunda no solo del camino de la penitencia que debemos hacer, sino también de la reconciliación a que este camino debe llevar.