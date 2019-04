—En el mundo de la comunicación de la Iglesia usted encarna para muchos el modelo a repetir de vocero y de líder de equipo de prensa institucional eclesial. Compártanos, por favor, algún consejo que considere verdaderamente importante para quien trabaja en el campo de la comunicación.

—Yo fui llamado para trabajar en comunicación no porque fuera mi deseo personal o mi pasión, sino para hacer un servicio que se necesitaba. Era una "vocación", no en el sentido de una elección correspondiente a mis capacidades o pasiones, sino en el sentido de ser llamado por los superiores y el Señor para prestar un servicio. Para mí se trataba de servir a la misión de la Iglesia, el Evangelio y la caridad en el mundo, y más concretamente de servir al Papa y ayudarlo en su servicio a la Iglesia y a la humanidad. El Papa, el sacerdote, el cristiano deben ser comunicadores del Evangelio con sus palabras y sus acciones. Yo me siento como un comunicador no porque sea un buen profesional de la comunicación, sino sobre todo porque tengo que comunicar el evangelio de Jesús con toda mi vida y tengo la pasión de hacerlo. Si resulto un buen profesional, esto también será útil, pero si no tengo la pasión de comunicar el Evangelio, el profesionalismo no es suficiente. Los Papas con los que colaboré se comunicaban con diferentes estilos, pero siempre con eficacia, porque eran grandes creyentes, testigos de la fe y, por lo tanto, eran creíbles cuando se comunicaban. Las personas a veces se dejan encantar por comunicadores expertos, pero al final entienden si son personas creíbles o no, si dicen cosas en las que creen o no, cosas reales o no. Esto se aplica a los Papas y gobernantes, pero también a nosotros los comunicadores de nivel intermedio y vale sobre todo en la Iglesia. Si creemos en lo que comunicamos, podemos esperar ser creídos también. Si no lo creemos, las palabras finas o las tecnologías más modernas no serán suficientes.