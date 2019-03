"Zelensky no es un político, sino un comediante de la televisión, y no tiene ningún programa. Rara vez ha dado entrevistas para discutir sus puntos de vista. Su show se encuentra en el canal 1 + 1, propiedad del oligarca Igor Kolomoysky, que tiene muy malas relaciones con Poroshenko porque le quitó sus principales fuentes de corrupción. Zelensky es la venganza de Kolomoysky contra Poroshenko. Es popular porque no ha dicho nada y porque quienes lo apoyan quieren protestar contra todos los demás", explicó Taras Kuzio, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Kiev, Academia Mohyla, consultado por Infobae.