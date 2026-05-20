Colombia

Marta Lucía Ramírez arreció contra Gustavo Petro tras denunciar que sería perseguido por el próximo Gobierno: “El ladrón juzga por su condición”

La exvicepresidenta, exministra de Defensa y excanciller planteó que las acusaciones del presidente buscan anticipar señalamientos sobre su gestión y desviar la atención de los cuestionamientos que han generado algunos escándalos

Guardar
Google icon
Gustavo Petro respondió a las alertas de Marta Lucía Ramírez por un posible fraude electoral en las elecciones. Fotos: Colprensa (Sergio Acero - Álvaro Tavera)
La exvicepresidente Marta Lucía Ramírez defendió la dupla de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, frente a las indirectas del presidente Gustavo Petro - crédito Sergio Acero - Álvaro Tavera/Colprensa

Las declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro, que afirmó que si el progresismo pierde las elecciones que se llevarán a cabo el 31 de mayo será perseguido por el próximo Gobierno causaron una dura reacción de la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que respondió a lo dicho por el jefe de Estado y, con ello, lo acusó de trasladar sus propios temores y conductas al debate público.

Durante una entrevista con Caracol Radio, en la que abordó diferentes temas, como su relación con Juliana Guerrero y su polémica visita a Ecuador, en mayo de 2025, Petro lanzó la afirmación que desató la molestia de la exfuncionaria. “Si el progresismo pierde las elecciones, a mí me van a perseguir. No es que me asuste el tema, pero soy objetivo”, dijo el jefe de Estado, que causó controversia.

PUBLICIDAD

crédito Lina Gasca / Colprensa
A Gustavo Petro le quedan, al corte del 20 de mayo de 2026, un total de 79 días en el poder - crédito Lina Gasca/Colprensa

En sus afirmaciones, Petro relacionó su preocupación con sus propias experiencias, al citar amenazas a su vida y supuestos fraudes en ciclos electorales anteriores. “Yo mismo hice una campaña presidencial en 2018, casi me matan en Cúcuta”, agregó el primer mandatario, que con ello desató una fuerte controversia a solo 11 días de que se efectúe la primera vuelta, en la que el oficialismo es favorito.

Y sostuvo que la desconfianza en el sistema electoral colombiano persiste. “Un fraude es un fraude y en Colombia ha existido”, enfatizó el gobernante, que insistió en lo que ocurrió en 2014 con el partido Mira. “La Registraduría ni sus empleados saben del software; quien lo tiene es una empresa llamada Tomas Greg & Sons”, destacó el gobernante, que reiteró sus observaciones sobre el sistema electoral.

PUBLICIDAD

Marta Lucía Ramírez estalló contra Petro: “No lo perseguirán ni promoverán odio”

Tras estas afirmaciones, Ramírez acusó al presidente de crear un ambiente de polarización que pone en riesgo a los aspirantes opositores al Ejecutivo. “El ladrón juzga por su condición”, fue una de las frases con las que la exministra de Relaciones Exteriores empezó a enfilar sus cuestionamientos al presidente, al que le restan por mandato constitucional 79 días en el poder, que se cumplirán el 7 de agosto.

Marta Lucía Ramírez y sus críticas a Gustavo Petro
Con este mensaje, la exvicepresidente Marta Lucía Ramírez cuestionó las afirmaciones de Gustavo Petro, en las que sugeriría persecución del próximo gobierno si no gana Iván Cepeda - crédito @mluciaramirez/X

Y dejó en claro que la dupla conformada por la senadora Paloma Valencia y el exconcejal de Bogotá Juan Daniel Oviedo, a diferencia del círculo de Petro, no promoverían venganza política. “Ni Paloma Valencia, ni Juan Daniel Oviedo son sectarios y a diferencia de lo que hace su grupo político, ellos no lo perseguirán ni promoverán odio contra ud.”, señaló la exvicepresidenta frente a este escenario.

A su vez, llamó a una campaña libre de hostilidades y reiteró la diferencia entre su propuesta y la del mandatario. “Gobernarán con respeto y dedicación para rescatar el país xa ud (para usted) y los colombianos”, enfatizó la exministra, que acusó al líder del oficialismo de fomentar divisiones en el espectro político y de acentuar el clima de crispación en vísperas de la gran jornada electoral.

¿Qué más dijo Gustavo Petro? Así defendió a Juliana Guerrero

A lo largo de la conversación con el citado medio, Petro defendió a colaboradores bajo sospecha mediática, como la joven Juliana Guerrero, acusada de falsificar su título como contadora. “No se le ha comprobado que no estudió en esa universidad y no es funcionaria pública”, dijo Petro, que añadió que su caso fue sobredimensionado por la prensa; al confesar que cometió un “error” al darla a conocer.

Juliana Andrea Guerrero Jiménez, de 22 años, se convirtió en una figura con poder decisorio en el actual Gobierno, a pesar de no contar con formación profesional - crédito @armandobenedetti/Instagram
Según el presidente Gustavo Petro, a Juliana Guerrero no le han comprobado judicialmente ningún delito - crédito @armandobenedetti/Instagram

Además, exigió la comparecencia ante la justicia del exdirector del Dapre Carlos Ramón González, hoy prófugo en Nicaragua, tras ser imputado como uno de los involucrados en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd) y aseguró haber cesado a un funcionario de Cancillería vinculado a una reubicación irregular en Guyana. “Si me dicen que está reubicado, hoy mismo se va”.

Y detalló su visión sobre los relevos en el poder. “El país va variando en sus proyectos políticos, esos proyectos no son de una persona, se suceden. Es la población la que decide mantenerlos o pasarlos”, afirmó Petro, que apuntó a que el rol de los exmandatarios suele estar determinado por la continuidad o cambio de las grandes líneas políticas, al trasladar la decisión, que considera vital, a los votantes.

Temas Relacionados

Gobierno PetroMarta Lucía RamírezElecciones presidenciales 2026 ColombiaGustavo PetroColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultados Super Astro Sol hoy 20 de mayo: verifique el signo ganador

El primer sorteo del día, ya cuenta con sus números ganadores. Consulta si eres uno de los afortunados participantes

Resultados Super Astro Sol hoy 20 de mayo: verifique el signo ganador

Cerraron siete centros estéticos en Bucaramanga por realizar procedimientos quirúrgicos de forma irregular

Una joven denunció afectaciones de salud después de someterse a intervenciones en un sitio sin autorización en la capital de Santander, lo que llevó a las autoridades a realizar advertencias

Cerraron siete centros estéticos en Bucaramanga por realizar procedimientos quirúrgicos de forma irregular

Vicky Dávila se despachó contra Iván Cepeda por su ‘pelea’ con el expresidente Álvaro Uribe: “Qué asco su forma de hacer política”

La periodista rechazó que el senador del Pacto Histórico describiera como un “acto cultural” la protesta cerca a la casa del líder del Centro Democrático y cuestionó su aspiración presidencial

Vicky Dávila se despachó contra Iván Cepeda por su ‘pelea’ con el expresidente Álvaro Uribe: “Qué asco su forma de hacer política”

Cusco FC vs. Independiente Medellín EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto online del partido

El “Poderoso de la Montaña” quiere seguir en la pelea por la clasificación a la siguiente fase del torneo de clubes más importante de Sudamérica

Cusco FC vs. Independiente Medellín EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto online del partido

Lili Pink sigue funcionando con transacciones en efectivo, Fiscalía tendría dudas sobre los movimientos del dinero

Tras la intervención del Estado, los establecimientos comerciales de ropa interior femenina siguen abiertos bajo inspección de las autoridades

Lili Pink sigue funcionando con transacciones en efectivo, Fiscalía tendría dudas sobre los movimientos del dinero
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

ELN difundió prueba de supervivencia de agentes del CTI secuestrados y reveló grave estado de salud de uno de ellos

ELN difundió prueba de supervivencia de agentes del CTI secuestrados y reveló grave estado de salud de uno de ellos

ELN propuso liberar a algunos de sus hombres a cambio de agentes secuestrados por el grupo terrorista, reconoció Gustavo Petro: “Es una especie de tráfico de seres humanos”

El ELN liberó a siete personas secuestradas en Arauca: los señaló de hacer supuestas labores de inteligencia

Autoridades confirmaron la captura de ‘Odin’, cabecilla del Clan del Golfo en el Urabá antioqueño

Tres muertos dejó atentado en Santander de Quilichao, Cauca: Es la masacre número 55 del 2026

ENTRETENIMIENTO

Marilyn Patiño y Johanna Fadul protagonizaron cruce en redes sociales por rumores sobre Mariana Zapata: “Con esas amigas, para qué enemigas”

Marilyn Patiño y Johanna Fadul protagonizaron cruce en redes sociales por rumores sobre Mariana Zapata: “Con esas amigas, para qué enemigas”

La historia de las canciones del Mundial: la era Shakira y el proyecto FIFA Sound (2010-actualidad)

Desde Hip Hop hasta electrónica: las canciones de Totó la Momposina que fueron sampleadas y se ‘pegaron’ por el mundo

Esperanza Gómez habló de su romance con el cantante Jean Carlos Centeno: “Le estaba poniendo los cachos a mi novio”

Sheila Gándara publicó el resultado de la intervención estética a la que se sometió tras polémica con Juanda Caribe y Mariana Zapata: así quedó

Deportes

Cusco FC vs. Independiente Medellín EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto online del partido

Cusco FC vs. Independiente Medellín EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto online del partido

Polémica en la Primera B por programación para definir finalista del semestre: esta es la razón

Delantero de Santa Fe salió lesionado tras partido contra Platense, confirmó que es duda para la vuelta contra Junior

Campeón de la Copa América 2001 con la selección Colombia se refirió a la reacción de Roger Martínez tras no ser convocado

Junior FC vs. Sporting Cristal - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 5 de la Copa Libertadores donde al Tiburón solo le sirve ganar