El Salvador

El Salvador suma diez feminicidios en el primer cuatrimestre de 2026 según organización feminista

La organización Ormusa reporta un descenso respecto a años anteriores, pero alerta sobre la persistencia de asesinatos por motivos de género, la falta de estadísticas oficiales y la insuficiencia de medidas preventivas

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De acuerdo con la ONG, cuatro de los hechos ocurrieron en el departamento de Santa Ana, tres en San Salvador y los restantes en La Libertad, Cabañas y Usulután.
De acuerdo con la ONG, cuatro de los hechos ocurrieron en el departamento de Santa Ana, tres en San Salvador y los restantes en La Libertad, Cabañas y Usulután.

Diez feminicidios han sido contabilizados en El Salvador entre el 1 de enero y el 13 de mayo de 2026, según la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) y destacado en una nota de la agencia EFE.

La cifra, aunque menor que en años anteriores, refleja la persistencia de la violencia letal contra mujeres en un contexto de escaso acceso a datos oficiales y ausencia de reconocimiento legal para estos crímenes.

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De acuerdo con la ONG, cuatro de los hechos ocurrieron en el departamento de Santa Ana, tres en San Salvador y los restantes en La Libertad, Cabañas y Usulután.

La mayoría de los asesinatos - explica EFE-se cometieron con arma blanca y afectaron principalmente a mujeres adultas entre 26 y 40 años.

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Distribución y características de los casos

La información recabada por el Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Ormusa surge del seguimiento a medios locales, ya que las instituciones públicas no ofrecen datos sobre muertes violentas de mujeres.

Según la organización, esta metodología podría ocultar un subregistro real debido a la falta de cobertura mediática o a una clasificación diferente de los hechos por parte de las autoridades.

La muerte de Glenda Isabela se convierte en la segunda muerte violenta reportada en El Salvador en abril, según registros oficiales de la PNC. (Foto cortesía redes sociales)
La muerte de Glenda Isabela se convierte en la segunda muerte violenta reportada en El Salvador en abril, según registros oficiales de la PNC. (Foto cortesía redes sociales)

El 40 % de los feminicidios registrados en lo que va de 2026 fueron perpetrados por la actual o antigua pareja de la víctima. El 60 % restante corresponde a otros agresores; esto, según Ormusa, evidencia que este tipo de violencia no se limita al entorno familiar, sino que se extiende a relaciones de confianza o al ámbito comunitario.

La ausencia de reportes en otros departamentos del país no significa necesariamente que no existan más feminicidios, sino que podrían estar siendo invisibilizados o clasificados bajo otras categorías.

Evolución de las cifras y reacciones de la ONG

En 2025, la cifra de feminicidios en El Salvador descendió un 33 % respecto a 2024, con 26 casos frente a los 38 del año anterior. Agosto se destacó como el mes con mayor cantidad de asesinatos, alcanzando ocho víctimas.

La proporción de feminicidios cometidos por parejas o exparejas llegó al 52 % en ese periodo.

Ormusa advierte que, a pesar de la reducción estadística, sigue siendo prioritario fortalecer las acciones de protección y mejorar la capacidad de detección temprana de situaciones de alto riesgo.

La organización afirma que esta prevención es crucial para que las autoridades puedan intervenir antes de que se produzcan nuevas muertes por razones de género.

Uno de los casos más recientes

La detención de Diego Santos en la frontera con Guatemala marcó el desenlace de uno de los feminicidio más recientes en El Salvador, según confirmaron las autoridades. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, anunció que el sospechoso fue capturado tras ser identificado como el presunto responsable del asesinato de Glenda Isabela Hernández, de 28 años, ocurrido el domingo 19 de abril en el barrio San Rafael de Santa Ana.

La captura se realizó en coordinación con autoridades guatemaltecas, luego de que Santos presuntamente huyera tras el crimen. Fotografías del detenido circularon en las redes sociales del titular de Seguridad, quien adelantó que el acusado enfrentará a la justicia salvadoreña.

En 2025, la cifra de feminicidios en El Salvador descendió un 33 % respecto a 2024, con 26 casos frente a los 38 del año anterior. (FOTO: Confidencial HN)
En 2025, la cifra de feminicidios en El Salvador descendió un 33 % respecto a 2024, con 26 casos frente a los 38 del año anterior. (FOTO: Confidencial HN)

En el hecho, la víctima fue agredida con un arma blanca dentro de su propia vivienda. Aunque la Policía Nacional Civil informó del suceso el mismo domingo por la tarde, no utilizó la figura legal de feminicidio para tipificar el caso públicamente. Más tarde, la víctima fue identificada y se señaló que su pareja sería la responsable.

¿Qué dicen las autoridades y las cifras oficiales?

El presidente Nayib Bukele declaró en enero que el 90 % de los homicidios en el país tienen relación con violencia doméstica o peleas entre personas conocidas, muchas veces asociadas al consumo de alcohol, según documentó una nota de Diario El Mundo.

Por su parte, el ministro Villatoro detalló la distribución de los casos: 43 relacionados con intolerancia social, 31 con conflictos familiares y solo ocho vinculados a la delincuencia general. Villatoro también afirmó que más de la mitad de los homicidios ocurrieron tras la ingesta de bebidas alcohólicas.

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