"El objetivo de ese grupo no era acosar a mujeres, solo divertirse. Pero rápidamente nuestra manera de divertirnos se volvió muy problemática y no nos dimos cuenta", se excusó Glad en Twitter. Su grupo no tenía filtro. "Hoy me horroriza ver circular uno de mis tuits de 2013 donde bromeaba sobre la cultura de la violación", declaró en su mensaje de contrición.