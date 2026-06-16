México

Los tres beneficios más saludables del melón para la salud y que pocos conocen

Esta fruta refrescante destaca por su aporte de agua, vitaminas y minerales que favorecen distintas funciones del organismo

Guardar
Google icon
Alimentos - hidratación – frutas – verduras- agua – Perú – salud – 19 enero
El melón es una de las frutas más consumidas en temporada de calor por su sabor dulce y su efecto refrescante. - (Andina)

El melón es una de las frutas más consumidas durante las temporadas de calor gracias a su sabor dulce y refrescante. Sin embargo, más allá de ser una opción agradable para combatir las altas temperaturas, también aporta nutrientes que pueden contribuir al bienestar general del organismo.

De acuerdo con información de El Poder del Consumidor, esta fruta está compuesta en un 92% por agua y apenas un 6% por azúcares, características que la convierten en un alimento ligero y de bajo aporte calórico. Además, contiene vitaminas A, B, C y E, ácido fólico, fibra y minerales como calcio, hierro y potasio.

PUBLICIDAD

Por cada 100 gramos, el melón aporta apenas 26 calorías, 0.6 gramos de proteína, 0.1 gramos de grasa, 5.6 gramos de carbohidratos y 0.6 gramos de fibra. Gracias a esta combinación de nutrientes, su consumo puede ofrecer importantes ventajas para la salud.

Ayuda a mantener una hidratación adecuada

Jugo de melón, bebida refrescante de verano, melón fresco, opción natural y saludable, rica en vitaminas, ideal para hidratarse y disfrutar del dulce sabor del melón - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Profeco informa que el melón está compuesto en 92% por agua y en 6% por azúcares, por lo que es un alimento ligero y de bajo aporte calórico. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los principales beneficios del melón es su elevado contenido de agua. Al estar compuesto en gran medida por este elemento, se convierte en un aliado para mantener el equilibrio de líquidos en el cuerpo, especialmente durante los días de altas temperaturas.

PUBLICIDAD

La hidratación adecuada es fundamental para el funcionamiento de órganos y sistemas. Consumir frutas con alto contenido de agua puede complementar la ingesta diaria de líquidos y ayudar a compensar las pérdidas ocasionadas por el calor o la actividad física.

Además, su perfil nutricional permite disfrutar de una opción refrescante sin un aporte elevado de calorías. Por esta razón, suele formar parte de planes de alimentación equilibrados orientados al bienestar general.

Favorece la salud digestiva y el bienestar intestinal

Jugo de melón, bebida refrescante de verano, melón fresco, opción natural y saludable, rica en vitaminas, ideal para hidratarse y disfrutar del dulce sabor del melón - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Por cada 100 gramos, el melón aporta 26 calorías, 0.6 gramos de proteína, 0.1 gramos de grasa, 5.6 gramos de carbohidratos y 0.6 gramos de fibra. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro de los beneficios más destacados del melón está relacionado con el sistema digestivo. Gracias a su contenido de fibra y agua, esta fruta actúa como un laxante natural que puede contribuir al tránsito intestinal.

La combinación de estos elementos favorece una digestión más eficiente y ayuda a prevenir algunas molestias asociadas con el estreñimiento. Asimismo, el consumo regular de alimentos ricos en fibra forma parte de las recomendaciones para mantener un adecuado funcionamiento intestinal.

De acuerdo con la información disponible, el melón también puede contribuir a evitar ciertos malestares estomacales y ayudar a neutralizar la acidez. Estas propiedades lo convierten en una alternativa atractiva para quienes buscan incorporar alimentos frescos y ligeros a su dieta cotidiana.

Sus nutrientes benefician la piel y apoyan otras funciones del organismo

Un melón cantalupo entero y otro partido por la mitad sobre una mesa de madera. La mitad cortada muestra la carne naranja y las semillas, con trozos en una cuchara.
Las vitaminas A, B, C y E, el ácido fólico, los antioxidantes y el potasio del melón benefician la piel, apoyan el sistema inmunológico y contribuyen al equilibrio de la tensión arterial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El melón también destaca por su aporte de antioxidantes, sustancias que ayudan a proteger las células frente al daño causado por los radicales libres. Estos compuestos se asocian con la prevención de enfermedades crónicas y con el retraso de algunos procesos relacionados con el envejecimiento.

Las vitaminas presentes en esta fruta desempeñan un papel importante en el cuidado de la piel. Su contenido nutricional favorece el mantenimiento de tejidos saludables y contribuye a los procesos naturales de cicatrización del organismo.

A ello se suma la presencia de potasio, un mineral que participa en diversas funciones corporales. Entre ellas destaca su contribución al equilibrio de la tensión arterial. Por estas razones, el melón no solo es una fruta refrescante y deliciosa, sino también una alternativa que aporta nutrientes valiosos para complementar una alimentación equilibrada y variada.

Asimismo, el melón aporta vitaminas esenciales que participan en distintos procesos del organismo. La vitamina C contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunológico, mientras que la vitamina A está relacionada con el mantenimiento de la visión y la salud de la piel. Gracias a esta combinación de nutrientes, esta fruta puede integrarse fácilmente en desayunos, colaciones o postres como una alternativa fresca y nutritiva para personas de diferentes edades.

Temas Relacionados

MelónFrutasSaludNutriciónmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Hoy No Circula CDMX y Edomex: una por una las placas que descansan este miércoles

¿Vas a conducir enla capital del país y en la entidad mexiquense? Checa aquí cuales son losautomóviles contemplados en el programa de restricción vehicular y evita una multa

Hoy No Circula CDMX y Edomex: una por una las placas que descansan este miércoles

Día Mundial de las Tortugas Marinas: estas son las seis especies que anidan en México y se encuentran en riesgo

Tortuga carey, golfina, laúd y caguama son algunas de las más emblemáticas, sin embargo, se ven amenazadas por acciones humanas

Día Mundial de las Tortugas Marinas: estas son las seis especies que anidan en México y se encuentran en riesgo

Denuncian más de 500 casos de robo de datos para registro de líneas telefónicas

El coelctivo hizo un llamado a que los usuarios verifiquen si su información está siendo utilizada sin su autorización

Denuncian más de 500 casos de robo de datos para registro de líneas telefónicas

Héctor y José pasarán más de 60 años de prisión por secuestrar tractocamión en Nuevo León

Se acreditó su responsabilidad penal por secuestro exprés agravado, robo de autotransporte federal de carga, asociación delictuosa y posesión de inhibidor de señales

Héctor y José pasarán más de 60 años de prisión por secuestrar tractocamión en Nuevo León

¿Dormir con el celular te quita el sueño? Expertos de la UNAM alertan sobre los riesgos del uso nocturno de dispositivos digitales

La falta de descanso adecuado afecta la memoria, la capacidad de concentración y la regulación emocional

¿Dormir con el celular te quita el sueño? Expertos de la UNAM alertan sobre los riesgos del uso nocturno de dispositivos digitales
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dos mexicanos enfrentan cargos en Australia por presunto tráfico de 200 kilos de metanfetamina

Dos mexicanos enfrentan cargos en Australia por presunto tráfico de 200 kilos de metanfetamina

El saldo del combate al narco en dos años: 420 toneladas de droga, 5 millones de pastillas de fentanilo y 30 mil armas

Zar antidrogas de EEUU señala al Cártel de Sinaloa por uso de narcotúneles: “Son ratas de túnel”

De mandar a matarlos a vivir semanas en el rancho de El Mencho: los insólitos vínculos de Los Chapitos y el líder del CJNG

Ejecutan a un hombre en Bellavista y dejan otro cerdito de peluche rosa: suman 6 casos en Culiacán, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Lupillo Rivera mantiene batalla legal contra Belinda y asegura que no dará marcha atrás

Lupillo Rivera mantiene batalla legal contra Belinda y asegura que no dará marcha atrás

Estos son los mejores memes que dejó el primer trailer latino oficial de ‘Shrek 5′: “Está horrible todo”

Alfonso Obregón ya no le dará voz a “Shrek 5”: por qué habrían cambiado al actor de doblaje en el tráiler latino

Gustavo Adolfo Infante defiende a Pati Chapoy de Alfredo Adame tras asegurar que fue ‘“amante” de Sergio Andrade

Valentino Lanús deja atrás las telenovelas: esta fue la inesperada decisión del famoso galán mexicano

DEPORTES

Prensa de Corea del Sur explota contra la FIFA por otorgar presunta ‘ventaja’ a México en el Mundial 2026

Prensa de Corea del Sur explota contra la FIFA por otorgar presunta ‘ventaja’ a México en el Mundial 2026

Tato Noriega arremete contra los Rayados de Monterrey: “Buscan ser algo que no son”

Chequia se juega su participación en el Mundial 2026 contra Sudáfrica antes de enfrentar a México

FantasticaMania México 2026: conoce la cartelera de la lucha de despedida de Tiger Mask IV en la Arena México

Liga Mexicana de Softbol: Charros Femenil desaparece y nace una nueva franquicia en Yucatán