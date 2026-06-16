Los tres beneficios más saludables del melón para la salud y que pocos conocen

El melón es una de las frutas más consumidas en temporada de calor por su sabor dulce y su efecto refrescante. - (Andina)

El melón es una de las frutas más consumidas durante las temporadas de calor gracias a su sabor dulce y refrescante. Sin embargo, más allá de ser una opción agradable para combatir las altas temperaturas, también aporta nutrientes que pueden contribuir al bienestar general del organismo.

De acuerdo con información de El Poder del Consumidor, esta fruta está compuesta en un 92% por agua y apenas un 6% por azúcares, características que la convierten en un alimento ligero y de bajo aporte calórico. Además, contiene vitaminas A, B, C y E, ácido fólico, fibra y minerales como calcio, hierro y potasio.

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Por cada 100 gramos, el melón aporta apenas 26 calorías, 0.6 gramos de proteína, 0.1 gramos de grasa, 5.6 gramos de carbohidratos y 0.6 gramos de fibra. Gracias a esta combinación de nutrientes, su consumo puede ofrecer importantes ventajas para la salud.

Ayuda a mantener una hidratación adecuada

Profeco informa que el melón está compuesto en 92% por agua y en 6% por azúcares, por lo que es un alimento ligero y de bajo aporte calórico. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los principales beneficios del melón es su elevado contenido de agua. Al estar compuesto en gran medida por este elemento, se convierte en un aliado para mantener el equilibrio de líquidos en el cuerpo, especialmente durante los días de altas temperaturas.

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La hidratación adecuada es fundamental para el funcionamiento de órganos y sistemas. Consumir frutas con alto contenido de agua puede complementar la ingesta diaria de líquidos y ayudar a compensar las pérdidas ocasionadas por el calor o la actividad física.

Además, su perfil nutricional permite disfrutar de una opción refrescante sin un aporte elevado de calorías. Por esta razón, suele formar parte de planes de alimentación equilibrados orientados al bienestar general.

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Favorece la salud digestiva y el bienestar intestinal

Por cada 100 gramos, el melón aporta 26 calorías, 0.6 gramos de proteína, 0.1 gramos de grasa, 5.6 gramos de carbohidratos y 0.6 gramos de fibra. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro de los beneficios más destacados del melón está relacionado con el sistema digestivo. Gracias a su contenido de fibra y agua, esta fruta actúa como un laxante natural que puede contribuir al tránsito intestinal.

La combinación de estos elementos favorece una digestión más eficiente y ayuda a prevenir algunas molestias asociadas con el estreñimiento. Asimismo, el consumo regular de alimentos ricos en fibra forma parte de las recomendaciones para mantener un adecuado funcionamiento intestinal.

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De acuerdo con la información disponible, el melón también puede contribuir a evitar ciertos malestares estomacales y ayudar a neutralizar la acidez. Estas propiedades lo convierten en una alternativa atractiva para quienes buscan incorporar alimentos frescos y ligeros a su dieta cotidiana.

Sus nutrientes benefician la piel y apoyan otras funciones del organismo

Las vitaminas A, B, C y E, el ácido fólico, los antioxidantes y el potasio del melón benefician la piel, apoyan el sistema inmunológico y contribuyen al equilibrio de la tensión arterial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El melón también destaca por su aporte de antioxidantes, sustancias que ayudan a proteger las células frente al daño causado por los radicales libres. Estos compuestos se asocian con la prevención de enfermedades crónicas y con el retraso de algunos procesos relacionados con el envejecimiento.

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Las vitaminas presentes en esta fruta desempeñan un papel importante en el cuidado de la piel. Su contenido nutricional favorece el mantenimiento de tejidos saludables y contribuye a los procesos naturales de cicatrización del organismo.

A ello se suma la presencia de potasio, un mineral que participa en diversas funciones corporales. Entre ellas destaca su contribución al equilibrio de la tensión arterial. Por estas razones, el melón no solo es una fruta refrescante y deliciosa, sino también una alternativa que aporta nutrientes valiosos para complementar una alimentación equilibrada y variada.

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Asimismo, el melón aporta vitaminas esenciales que participan en distintos procesos del organismo. La vitamina C contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunológico, mientras que la vitamina A está relacionada con el mantenimiento de la visión y la salud de la piel. Gracias a esta combinación de nutrientes, esta fruta puede integrarse fácilmente en desayunos, colaciones o postres como una alternativa fresca y nutritiva para personas de diferentes edades.