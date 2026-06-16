De mandar a matarlos a vivir semanas en el rancho de El Mencho: los insólitos vínculos de Los Chapitos y el líder del CJNG

Rubén Oseguera Cervantes alias El Mencho dio apoyo económico y operativo con sicarios a Los Chapitos antes de morir Foatoarte: Jesús Avilés Infobae México

La relación entre narcos contemporáneos en México ha sido de lo más insólita, contradictoria y en muchas ocasiones poco prevesible, ya que se han creado alianzas con los enemigos más acérrimos con tal de sobrevivir y mantener el poder.

El inicio de este último capítulo se dio con la fragmentación del poderoso Cártel de Sinaloa debido a la captura de El Chapo Guzmán, que sus hijos consideraron fue de parte de El Mayo Zambada, lo que originó que Joaquín Guzmán López engañara al poderoso creador del Cártel de Sinaloa y lo llevara con engaños a Estados Unidos para su captura.

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De ahí quien captó todo el poder que ya rivalizaba era el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por Rubén “Nemesio” Oseguera Cervantes alias El Mencho, abatido el 22 de febrero de este año.

El Mencho era aliado del Cártel de Sinaloa cuando era una sola organización, sin embargo con el quiebre quedaron dos facciones Los Mayos (encabezada por el hijo de El Mayo Ismael Zambada Sicairos) y Los Chapitos (con Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán, hijos de Joaquín el Chapo Guzmán).

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Alfredillo pasó algunas semanas en los ranchos de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", lo que pudo ser clave para la recopilación de información privilegiada de los movim,ientos del líder del CJNG y su círculo más cercano Fotoarte: Jovani Pérez Infobae México

Pero esta relación de décadas se mantuvo por la lucha de poder entre los grandes líderes narcos y sus alianzas, sin embargo estuvieron llenos de controversias y episodios que parecerían sacados de una infame novela criminal.

Este martes Omar García Harfuch aceptó la relación que había entre Los Chapitos y El Mencho, por lo que oficialmente las autoridades confirmaron esta rara alianza.

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“Cómo me entregues a mis hijos te entrego al tuyo: cuando El Mencho mandó matar a Los Chapitos

En agosto de 2016, el secuestro de Jesús Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán, conocidos como Los Chapitos e hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, marcó un punto de inflexión dentro del crimen organizado en México.

Imágenes del secuestro de los hijos de "El Chapo" en 2016 (Foto: especial)

Un comando armado irrumpió en el restaurante La Leche, en Puerto Vallarta, Jalisco, durante la celebración de un cumpleaños, y se llevó por la fuerza a seis hombres del grupo, entre ellos a los dos herederos del cártel de Sinaloa.

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La acción fue atribuida a una coalición de intereses que incluía a El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y a sectores internos rivales del cártel fundado por El Chapo, como el círculo de Dámaso López Núñez “El Licenciado” y su hijo Dámaso López Serrano “El Mini Lic”. La información filtrada por el propio Mini Lic indica que el objetivo no era pedir rescate ni infundir miedo, sino ejecutar a los Chapitos: “Los levantaron para matarlos. Esa era la consigna. No era por dinero, no era por un susto, era para matarlos”, declaró en entrevista para una revista nacional.

La liberación de los Chapitos fue resultado de una compleja negociación. Aún desde prisión, Joaquín Guzmán Loera movió sus influencias para presionar a sus rivales. Según el relato de Mini Lic, El Chapo logró que “agarraran al Menchito” (hijo de El Mencho, que estaba preso en ese momento) y transmitió un mensaje directo: “A como tú me entregues a mis hijos, yo te entrego al tuyo”. Esta maniobra de presión obligó a elevar las negociaciones a un nivel donde la supervivencia de los principales herederos del cártel dependía de la voluntad de sus enemigos.

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El secuestro fue perpetrado por gente del CJNG (Foto: archivo)

La extraña estrategia de Alfredillo viviendo en el rancho de El Mencho

Jesús Alfredo Guzmán Salazar (“Alfredo”) vivió bajo la custodia de Nemesio Oseguera Cervantes (“El Mencho”) en una propiedad en Jalisco. Esto ocurrió como garantía en las negociaciones entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Chapitos, acordando que Alfredo permanecería sin sus escoltas y bajo el resguardo de los hombres de El Mencho.

Una alianza de gran relevancia entre Los Chapitos y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se consolidó recientemente en una reunión secreta llevada a cabo en un rancho ubicado en Pachecos, Nayarit. Este encuentro marca un punto de inflexión en la lucha de poder contra un enemigo común: La Mayiza, actualmente liderada por Ismael Zambada Sicairos, alias Mayito Flaco.

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Jesús Alfredo Guzmán Salazar tuvo que hacer un gran sacrificio para sellar el trato con El Mencho. (Anayeli Tapia/Infobae)

De acuerdo con información revelada por Illicit Investigations, las negociaciones fueron lideradas por un emisario de Audías Flores Silva, alias El Jardinero, una de las figuras más cercanas a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del CJNG. Los enviados de El Jardinero, incluyendo un hombre de confianza conocido como H8, se reunieron con Alejandro López Guzmán, primo de Los Chapitos.

El acuerdo implica una colaboración estratégica que abarca recursos como hombres, armas, dinero y territorios.

El CJNG buscará desalojar a las fuerzas de Ismael “El Mayo” Zambada y sus aliados, como los hermanos Cabrera Sarabia, de Zacatecas, Nayarit y Chiapas; mientras que Los Chapitos buscan consolidar su poder en Sinaloa, Durango, Sonora y Chihuahua.

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Jesús Alfredo Guzmán Salazar es fruto del primer matrimonio de 'El Chapo'. (Infobae México | Jesús Aviles)

Por qué El Mencho apoyó a Los Chapitos en lugar de a Los Mayos

Antes de la caída de El Mencho, el exdirector de Operaciones Internacionales de la Administración para el Control de Drogas de EEUU (DEA, por sus siglas en inglés), Mike Vigil, explicó en entrevista con Infobae México por qué Rubén Oseguera Cervantes apoyó a Los Chapitos en lugar de a Los Mayos frente a la guerra que mantienen con el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con Vigil, Los Chapitos trataron de obtener aún más apoyo por parte del CJNG para hacer frente a los enfrentamientos, ya que les podría permitir ganar la guerra; sin embargo, considera que “El Mencho” ha analizó bien los beneficios de apoyarlos.

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El exdirector de Operaciones Internacionales de la DEA señaló que el CJNG tendría como estrategia el posible control del territorio que le permitiría la caída del Cártel de Sinaloa ante la guerra.

“El Mencho es un narcotraficante muy astuto, muy inteligente. Si no, no hubiera durado por tanto tiempo como jefe del Cártel de Jalisco. Yo creo que él sí les puede brindar apoyo (a Los Chapitos), pero él piensa como un general de guerra, y él sabe que es mejor para su cártel si se van debilitando Los Mayos, pero también Los Chapitos que quedan, porque entonces él podía tomar control de todo. El Cártel de Jalisco podría ser el más poderoso que existiera en México”, afirmó en entrevista.

Culiacán sigue siendo escenario de una guerra interna en el Cártel de Sinaloa. (Anayeli Tapia/Infobae)

Es así que Vigil consideró que el CJNG está brindando apoyo mínimo a Los Chapitos, ya que su organización podría beneficiarse con la caída de ambas facciones.

Los Chapitos habrían entregado ubicación de El Mencho para su captura

Después de la muerte de El Mencho surgió la hipótesis de que habrían sido “Los Chapitos” quienes habrían dado a conocer detalles del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para su captura.

El desenlace, ocurrido en Tapalpa, Jalisco, sería el resultado de una serie de traiciones y alianzas entre los principales grupos criminales, en las que la familia Guzmán habría desempeñado un papel central como pieza de intercambio en las negociaciones con los organismos de seguridad de Estados Unidos, de acuerdo con información de círculos de inteligencia que cita Ghaleb Krame y Tashiro Malekium.

Versiones distintas sobre enfrentamientos, evidencia y desarrollo del operativo marcan el caso Tapalpa tras la muerte de “El Mencho”. (Anayeli Tapia/Infobae)

De acuerdo con el documento, Reporte Krame Decodificando la caída de El Mencho: anatomía de un golpe de estado táctico, las operaciones encubiertas, el uso estratégico de información confidencial y la presión sobre los círculos íntimos del capo habrían permitido finalmente trazar la ruta que llevó a su caída, tras más de una década de intentos infructuosos.

La historia reciente de los acuerdos entre la familia Guzmán y las autoridades estadounidenses revelaría un patrón consistente. En julio de 2024, Joaquín Guzmán López atrajo a Ismael Zambada García, conocido como El Mayo, a un vuelo privado con destino a El Paso, Texas. Ambos fueron detenidos por el FBI. Zambada alegó secuestro, mientras que Guzmán López se declaró culpable en diciembre de 2025 por cargos que incluían el secuestro de su antiguo aliado. A cambio de esa entrega, diecisiete miembros de la familia del Chapo, incluida Griselda López Pérez, madre de Ovidio y Joaquín, cruzaron a territorio estadounidense bajo custodia oficial.