Ariadna Montiel reprocha a Maru Campos por reformar la Constitución de Chihuahua para faltar a sus labores sin control del Congreso

Ilustración en acuarela de la gobernadora Maru Campos reaccionando sorprendida mientras una funcionaria de Morena la señala desde un podio, en un ambiente de tensión política. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dirigencia nacional de Morena escaló la confrontación contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, luego de que esta tildara a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum como un “gobierno de la muerte”. En respuesta, la líder del partido guinda, Ariadna Montiel Reyes, calificó la postura de la mandataria estatal como una muestra de “mucha hipocresía y descaro”, acusándola de abandonar sus funciones recurrentemente y de haber modificado la ley local para evadir la fiscalización del Poder Legislativo.

“Ella hizo una reforma a la Constitución del Estado para poder ausentarse sin pedirle permiso al Congreso por 21 días; eso lo hizo ya hace algunos años y han sido recurrentes sus ausencias”, reprochó Montiel Reyes, quien denunció que la panista suma dos semanas sin presentarse a trabajar.

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La dirigente morenista criticó que estas ausencias ocurran en medio de la compleja situación de violencia que atraviesa la entidad, la cual se mantiene con altos índices delictivos. Asimismo, cuestionó la estrategia de seguridad estatal: A ella no le importa ni la seguridad ni nada (...). Claro, la gobernadora pide que otros le vengan a hacer su trabajo y por eso la intervención extranjera”, señaló, vinculando la visión de gobierno de Campos con la del expresidente Felipe Calderón en relación al operativo donde presuntamente participaron agentes de la CIA en el desmantelamiento de un narcolaboratorio sin la aprobación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, situación que está siendo investigada por la Fiscalía General de la República (FGR).

La defensa de Maru Campos

Por su parte, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos se defendió el pasado 15 de junio de los señalamientos de ausentismo, previamente lanzados por la senadora con licencia, Andrea Chávez, argumentando que no es estrictamente necesario asistir al Palacio de Gobierno para desempeñar sus funciones ejecutivas.

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Maru Campos se lanzó con todo en contra de Morena y el Gobierno Federal, en su discurso resaltó las acusaciones en contra del gobierno de Rubén Rocha Moya. (Foto: @MaruCampos_G)

Campos Galván sostuvo que se encuentra coordinando mesas de trabajo con los secretarios de Salud, Hacienda y Obras Públicas para la ejecución de la infraestructura proyectada para este año. De igual forma, adelantó que en los próximos días viajará al municipio de Delicias para realizar una entrega de equipo de seguridad.

Fue durante este encuentro con los medios donde la funcionaria panista aprovechó para desmarcarse por completo del gobierno federal, detonando la respuesta de la dirigencia morenista: “Somos un gobierno de la vida, no somos un gobierno de la muerte como el que tenemos en el gobierno federal”, sentenció.

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Reforma al artículo 91 de la Constitución de Chihuahua

En 2023, el Congreso de Chihuahua habría aprobado una reforma que permitiría que la gobernadora, Maru Campos, se pudiera ausentar hasta 21 días consecutivos de su cargo, sin pedir autorización al Poder Legislativo, de acuerdo con reportes de Latinus y La Verdad.

El Congreso de Chihuahua emite un decreto reformando el Artículo 91, afectando las condiciones bajo las cuales la gobernadora Maru Campos puede ausentarse del cargo o del país. (Periódico oficial del Congreso del estado de Chihuahua)

¿Qué dice el artículo reformado?

“La persona titular del Poder Ejecutivo no podrá separarse por tiempo alguno del ejercicio de sus funciones, ni salir del territorio nacional por más de veintiún días consecutivos, sin licencia del Congreso del Estado o, en su caso, de la Diputación Permanente; tratándose de giras de trabajo que se realicen fuera del país, deberá informar al Congreso del Estado, dentro de los siguientes quince días hábiles, de los resultados de las mismas”.

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