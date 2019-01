Esto último, según Iríbar, ya ha comenzado a pasar. "Hoy me corto mucho más. Hay chistes míos de hace unos años en los que sugería algo un poco soez y, aunque fueran de broma, hoy me suenan algo machistas. En parte, porque he cambiado y me parece menos gracioso decir eso en un escenario, pero también hay un punto en el que piensas que para qué te vas a meter en un lío". Y no solo le ocurre a él. "Hay muchos ejemplos de cómicos en Estados Unidos que tratan temas muy polémicos, pero en España cada vez se está viendo menos porque cada vez hay menos público para eso. Hay gente que evita determinados temas, pero a la vez también creo que es un reto y que hay otra cierta parte del público que está esperando a que se traten con cierta gracia". Además, considera positivo que se haya parodiado el debate sobre los límites del humor en dos comerciales ya que "aunque tampoco han gustado a todo el mundo y tienen sus críticos, es un síntoma claro de que a la gente de la calle le apetece reírse de todo este clima de crispación que impera". A pesar de ello, "y a tenor de las nefastas consecuencias que está teniendo esta polémica", Iríbar confiesa haberse sorprendido a sí mismo en una posición en la que "la comedia está por encima de casi todo. El humor debe ser protegido y, si alguien se ofende, que se ofenda; es el precio que pagamos todos para mantener un derecho fundamental del que cada vez me siento más activista".