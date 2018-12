"Vive por hoy. Miguel podría vivir por 10, 20 años, o dos o tres. Pero si no vives, te sentirás frustrado en el futuro por todo lo que no experimentaste, me dijeron… Así que lo bañaré, lo besaré, tomaré su olor. Porque en cualquier momento podrían meterlo en el hospital", dijo la madre del niño.