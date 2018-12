Con 28 semanas, Samantha nació el 18 de octubre de 2016 por cesárea. Era el primer niño con microcefalia por zika que nacería en el hospital de Neiva, los protocolos estaban listos. La metieron en una incubadora en cuidados intensivos, no se sabía con qué complicaciones llegaría. Pero además de su cabeza chiquita no hubo nada más. "Estaba completica, sin nada de lo que me habían dicho. La vi y me enamoré, se convirtió enseguida en mi fuerza", manifestó Jessica.