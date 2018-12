The New York Times encabezó: "Esquivando amigos y perseguido por problemas legales, Trump navega por el G20". El diario neoyorquino hizo hincapié en la figura del mandatario norteamericano y en su respuesta a los dichos de su ex abogado Michael Cohen, sobre su proyecto inmobiliario en Moscú. Al hablar de "esquivar amigos", referencia a la cancelación del encuentro bilateral con el ruso Vladimir Putin.